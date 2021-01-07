Güney Kore şirketi Kia'dan logo değişimi! Logosunda değişiklik yapan otomobil firmaları arasına girdi

Güney Kore’nin otomobil firmalarından birisi olan Kia, logosunda değişime gitti. Yeni logosunu müşterilerine sunan Kia, bunu gösterişli bir biçimde yaptı. Böylelikle son zamanlarda logosunu değiştirilen otomobil markaları arasına girdi.

Geçtiğimiz günlerde BMW ve Volkswagen de logolarında değişikliğe gitmişti. BMW ve Volkswagen gibi Kia da logosunu değiştirdi. İlham veren hareket sloganı ile yayınlanan yeni logo, eskisine göre oldukça farklılaştırıldı.

Şirketin yeni model araçlarında daha çok elektrikli araç üretimi yapılacağı ve önümüzdeki yedi yılda yedi model piyasaya sunacağını duyurdu. Kia, yeni logosunun tanıtımına droneler aracılığı ile yaparak havai fişekler eşliğinde yaptı.

Kia'nın yeni logosu..

İşte Kia’nın logo tanıtımı..

VİDEO