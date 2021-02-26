Evinde bitki yetişmek isteyenler için güneş ışığına ihtiyaç duymadan yaşayabilen bitkiler ev ortamında rahatlıkla yetiştirilebilir. Birçok bitki türü güneş ışığı olmadan yaşayamazken bazı bitki türleri de güneş ışığı almadan da yaşayabilmektedir. Birçok kişi tarafından bu tür bitkiler ev ortamında yetiştirmek için tercih ediliyor.

Güneş ışığı olmadan yaşayabilen 10 bitki

Paşa Kılıcı (Sansevieria)

Kılıç çiçeği, Peygamber kılıcı, yılan bitkisi gibi adlarla da bilinenPaşa Kılıcı, doğrudan güneş ışığı almadan da yaşayabilir. Yarı gölge yada gölgeli alanlarını seven bu bitki türü oldukça dayanıklı ve bakımıda zahmetsizdir.

Aglaonema Çiçeği

Yeşil, kaygan ve parlak yaprakları olan Aglaonema, bulunduğu ortamı daha yeşil gösteren en iyi bitkilerdendir. Çin herdem yeşili olarakda bilinir. İsminden de anlaşıldığı gibi yaprakları senenin her döneminde canlıdır. Yeni çiçek yetiştiricilerininde rahatlıkla bakımını yapabileceği bir bitkidir. Yarı gölge yada gölgeli alanlarda yaşar. Aglaonema, ayrıca NASA’nın ortamdaki kimyasalları temizleme özelliği olan ev bitkileri listesinde yer alır.

Dracaena Marginata

Farklı çeşitleri olan Draçena bitkisi, bakımı kolaydır ve güneş ışığına ihtiyaç duymadan yaşayabilir. Dolaylı ışık sever. Kısa boylu olan türleri, masa ve raflarda; uzun boylu olanları zeminde dekoratif olarak konur.

Difenbahya

Ev ve ofis ortamlarında en çok yetiştirilen bitkilerden biri olan Difenbahya, genellikle filtrelenmiş ışığı sever. Filtrelenmiş ışık, perde yada benzeri bir şeyden ışık olarak tanımlanır. Difenbahyaların türüne göre değişiklik göstersede genellikle yarı gölgede, direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

İngiliz Sarmaşığı (Hedera Helix)

Duvar sarmaşığı olarakda adlandırılan sarmaşık türü, her dem yeşil kalan genellikle kolay bakılan bir bitkidir. Doğrudan güneş almayan, gölgeli ortamlarda bakılır. İngiliz sarmaşığı, ortamı zararlı kimyasallardan temizleyen bitkilerdendir.

Barış Çiçeği (Spatifilyum)

Barış Zambağı ve Yelken Çiçeği olarakda bilinen Spatifilyum, güneş ışığı olmadan yaşayan bitkilerdendir. Güneş ışığının direkt gelmediği yada lamba ile aydınlanan yerde bakılır. Barış çiçeği, ışık çok aldığında o kadarda çiçek açar.

Deve Tabanı

Doğrudan güneş ışığı olmadan yaşayabilen salon bitkisidir. Kolay bakım ve dayanıklılığı nedeniyle ev ortamında en çok tercih edilen bitkidir. Düşük ışıkta rahatça yaşayabilen deve tabanı, evin tüm odalarında ve banyolara da konulubilir.

Salon Sarmaşığı (Pothos)

Pothos, bitki yetiştirmeye yeni başlayacaklar için en doğru bitkilerdendir. Bakımı rahat ve yormayacak bir bitki olan salon sarmaşığı, dalların etrafında hızla büyüyen yapraklarıyla çok güzel bir görünümü vardır. Gölgede rahatça bakılır.

Kurdele Çiçeği (Chlorophytum Comosum)

Kurdele şeklinde ince ve uzun yapraklarıyla oldukça zahmetsiz çiçek türlerinden biri olan Kurdele Çiçeği, dolaylı ve filtrelenmiş ışığı sevmektedir. Aydınlıkta, daha hızlı büyür ancak ışığın konumu iyi ayarlanmalıdır.

Dua Çiçeği (Maranta)

Kalatya yada bilimsel ismiyle Maranta, güneşin batışı ile beraber dua eden ellere benzer bir görünüm alması nedeniyle Dua Çiçeği ismini almıştır. Pek çok farklı türü olan iç mekân bitkisinin, direkt güneş ışığı olmadan yaşayabilir. Bu yüzden evin yarı gölge yada gölgeli yerlerinde durabilir.