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Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?

Güneş Fırtınası olayının yeniden meydana gelecek olması birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. En son 1921 yılında gerçekleşen Güneş Fırtınası, Gökbilimcilerin yaptıkları uyarıya göre yeniden yaşanacak. Bütün dünya tarafından merak edilen bu doğa olayı nasıl gerçekleşecek? Güneş Fırtınası nedir? 2021 yılında meydana gelecek olan Güneş Fırtınası ne zaman olacak?

12 Ekim 2021 Salı 16:55
Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?
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Son zamanlarda Türkiye ve Dünya doğal afetlerle savaşıyor. Bunların yanı sıra 100 yıl önce gerçekleşen Güneş Fırtınası yeniden gündeme geldi. 1921 yılında meydana gelen ve pek çok zarara yol açan Güneş Fırtınası, günümüzde ne gibi etkileri olacağı merak konusu oldu.  

Güneş Fırtınası nedir ve ne zaman olacak? 

Bugün, jeomanyetik bir Güneş Fırtınası’nın Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Bunun üzerine ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), gerçekleşecek olan fırtınanın elektrik şebekelerini etkilemesini ve kuzey enlemlerinde auroraların meydan gelmesini beklediklerini duyurdu. 

Güneş Fırtınaları, yaklaşık 100 yıl civarı aralıklarla meydana gelmektedir. En son meydana gelen Güneş Fırtınası ise bundan tam 100 yıl önce yani 1921 yılında gerçekleşti. Fırtınanın elektrik şebekelerini etkilemesi ve kuzey enlemlerinde kutup ışıklarının oluşmasına neden olması bekleniyor. 

NOAA, yakın zamanda bu durum hakkında yapmış olduğu uyarıda, alçak Dünya yörüngesindeki araçlarda sürüklenmeyi arttırabilecek uydu ‘yönlendirme düzensizlikleri’ ve ‘elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar’ oluşturabileceğini ifade etti. ‘G2’ olarak yani orta şiddetli olarak nitelendirilen bir fırtınadır. 

Kalifoniya Üniversitesi, Irvine'den ve VMware Research'ten Dr. Sangeetha Abdu Jyothi yaşanan bu durumu şu sözlerle açıkladı: “Bir Taçküre Kütle Atımı (CME) elektrik yüklü maddenin ve beraberindeki manyetik alanın uzaya yayılmasını içerir. Bu Dünya'yı vurduğunda gezegenin manyetik alanıyla etkileşime girer ve gezegen kabuğunda ‘jeomanyetik olarak indüklenmiş akımlar’ üretir. 

Günümüzde 100 yıl önce, 15 Mayıs 1921’de gerçekleşen Güneş Fırtınası, New York Demiryolu Fırtınası olarak bilinmektedir. O zamanda gerçekleşen bu fırtına da dünyanın birçok yerinde bulunan elektrik ve telgraf odalarında yangınlar meydana gelmişti. Günümüzdeki kıtalararası intenet kabloları yeterince sağlam olsa da her 100 km’de bir elektrikle çalışan ve hasar görebilecek tekrarlayıcılar mevcuttur. Yakın zamanda oluşan bu fırtına devasa boyutlarda olsa da Dünya’ya ulaşan dalgalar ölçüldüğünde orta dereceli bir fırtına olarak adlandırmak mümkündür. 


Son Güncelleme: 12.10.2021 16:55
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