Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?

Son zamanlarda Türkiye ve Dünya doğal afetlerle savaşıyor. Bunların yanı sıra 100 yıl önce gerçekleşen Güneş Fırtınası yeniden gündeme geldi. 1921 yılında meydana gelen ve pek çok zarara yol açan Güneş Fırtınası, günümüzde ne gibi etkileri olacağı merak konusu oldu.

Güneş Fırtınası nedir ve ne zaman olacak?

Bugün, jeomanyetik bir Güneş Fırtınası’nın Dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Bunun üzerine ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), gerçekleşecek olan fırtınanın elektrik şebekelerini etkilemesini ve kuzey enlemlerinde auroraların meydan gelmesini beklediklerini duyurdu.

Güneş Fırtınaları, yaklaşık 100 yıl civarı aralıklarla meydana gelmektedir. En son meydana gelen Güneş Fırtınası ise bundan tam 100 yıl önce yani 1921 yılında gerçekleşti. Fırtınanın elektrik şebekelerini etkilemesi ve kuzey enlemlerinde kutup ışıklarının oluşmasına neden olması bekleniyor.

NOAA, yakın zamanda bu durum hakkında yapmış olduğu uyarıda, alçak Dünya yörüngesindeki araçlarda sürüklenmeyi arttırabilecek uydu ‘yönlendirme düzensizlikleri’ ve ‘elektrik şebekelerinde zayıf dalgalanmalar’ oluşturabileceğini ifade etti. ‘G2’ olarak yani orta şiddetli olarak nitelendirilen bir fırtınadır.

Kalifoniya Üniversitesi, Irvine'den ve VMware Research'ten Dr. Sangeetha Abdu Jyothi yaşanan bu durumu şu sözlerle açıkladı: “Bir Taçküre Kütle Atımı (CME) elektrik yüklü maddenin ve beraberindeki manyetik alanın uzaya yayılmasını içerir. Bu Dünya'yı vurduğunda gezegenin manyetik alanıyla etkileşime girer ve gezegen kabuğunda ‘jeomanyetik olarak indüklenmiş akımlar’ üretir.