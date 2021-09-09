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Güncel trafik cezaları 2021

Yeni yıldaki trafik cezalarının ne kadar olduğu insanların merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Maliye Bakanlığı 2021 yılı güncel trafik cezalarını açıkladı. İşte güncel trafik cezaları…

09 Eylül 2021 Perşembe 17:31
Güncel trafik cezaları 2021
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Yeni yıla girilmesiyle beraber yeni zamlar da vatandaşın kapısını çalmaya başladı. Elektrik, su, doğalgaz gibi insanların temel ihtiyaçlarına gelen zamlar oldukça zorlayıcı bir hal aldı. Bunların yanında trafik cezaları da 2021 yılının zamlanan ücretlerinden oldu. Maliye Bakanlığı 2021 yılının güncel trafik cezalarını açıkladı.

Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre trafik cezaları 2021 yılında yüzde 9,11 oranında zamlandı. Buna göre en yüksek trafik cezası 35.699 TL, en az trafik cezası ise 133 TL olarak belirlendi. İşte 2021 yılında uygulanacak olan trafik cezaları:

- Alkollü araç kullanmak (ilk kez yakalanma): 1.339 TL

- Alkollü araç kullanmak (ikinci kez yakalanma): 1.679 TL

- Kırmızı ışıkta araç kullanmak: 314 TL

- Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşmak: 314 TL

- Hız sınırını %30 ile %50 arasında aşmak: 652 TL

- Hız sınırını %50’dan fazla aşmak: 1.339 TL

- Engelli park alanı araç park etmek: 288 TL

- Kavşaklarda geçiş önceliği vermemek ve kavşaklarda hızı azaltmamak: 144 TL

- Araç kullanırken kemer takmamak: 144 TL

- Cep telefonu kullanmak: 314 TL

- Alkol testine girmeyi kabul etmek: 3.836 TL

- Muayenesi geçersiz olmak: 314 TL

- Şerit kurallarına uymamak: 288 TL

- Sivil araçlara çakar ve siren takmak: 1.339 TL

- Araçta gürültü çıkartacak teknik değişiklik yapmak: 1.228 TL

- Ehliyet olmadan araç kullanmak: 2.698 TL

- Sahte plakalı araç kullanmak: 6.687 TL

- Aracı plakasız kullanmak: 1.687 TL

Bu cezaların bazıları 2021 yılında eklenirken, çoğu ise yıllardır yürürlükte olan cezalardır. 2022 yılına girildiğinde bu cezaların yeniden zamlanması bekleniyor. Vatandaşlar ise bu zamlara tepki göstermeye halen devam ediyor. 15 gün içinde trafik cezalarını ödeyen insanlara yüzde 25 indirim yapılırken, cezalarını geciktirenlere ise yüzde 5 oranında faiz cezası uygulanıyor.

Trafik cezalarını ödemek isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Devlet, PTT ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ziyaret edebilirler.


Son Güncelleme: 09.09.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
E-devletMaliye BakanlığıGüncel Trafik Cezaları 2021
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