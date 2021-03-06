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Güncel korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 11 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı 5 Mart tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Son bir gün içinde 11 bin 302 kişide korona virüs tespit edildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:58
Güncel korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 11 binin üzerinde
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Aşılama çalışmalarının ve normalleşmenin devam ettiği bu süreçte vaka sayılarında yükseliş dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı resmi intermet adresi üzerinden 5 Mart tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan resmi rakamlar göre son 24 saat içinde 11 bin 302 kişide korona virüs vakası tespit edilirken, 138 bini aşkın kişiye test yapıldı.

698 kişi ise korona virüs hastalığını ağır geçirdiği için hastanelere yatırıldı.

Hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 62 oldu ve toplam vefat sayısı 28 bin 901 oldu. Ağır hasta sayısı ise bin 232 olarak açıklandı.

5 MART KORONA VİRÜS VAKA SAYILARI



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:58
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Anahtar Kelimeler:
5 Mart Vaka DurumuKorona Virüsvaka Sayıları
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