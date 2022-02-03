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Güncel gübre fiyatları nelerdir ?

Çiftçilerin ürün yetiştirme konusunda en çok ihtiyaç duyduğu malzeme gübredir. Çiftçilere gübre veren kooperatif listesi açıklandı. Tarım kredi gübre fiyatları ve güncel kooperatif gübre fiyatları belli oldu.

03 Şubat 2022 Perşembe 03:16
Güncel gübre fiyatları nelerdir ?
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Gübre, çiftçilerin ürün yetiştirirken ve verimli bir ürün elde etmek için kullandıkları en önemli malzeme olarak dikkat çekiyor. Özellikle tarımda iyi bir ürün yetiştirmek için kaliteli ve uygun maliyetli bir gübreye ihtiyaç duyulmaktadır. Ürünlerin kaliteli olması gübrenin kaliteli olmasından geçer. Ancak gübreler tarım mahsullerine zarar da vermektedir. Bu zararı en aza indirmek için kontrollü bir şekilde gübre kullanımı yapmak gerekiyor. Ülkemizde bazı firmalar gübre satışı yapıyor. Bu firmalar arasında Toros Dap, Dap, İgsaş ve Gübretaş gibi firmalar yer alıyor. Çiftçilerin ürün yetiştirme konusunda en çok ihtiyaç duyduğu malzeme gübredir. Çiftçilere gübre veren kooperatif listesi açıklandı. Tarım kredi gübre fiyatları ve güncel kooperatif gübre fiyatları belli oldu.

Tarım kredi kooperatifi çiftçilere gübre desteğinde bulunuyor. Gübreler, toprakta yetişen tarım ürünlerinin gerekli besinleri elde etmesinde etkili olan kimyasal veya doğal yollarla üretilen bir malzemedir. Gübreleme işlemleri genellikle çapa, pulluk ve el ile yapılmaktadır. Gübreler doğal ve yapay olmak üzere iki farklı çeşide ayrılır. Doğal gübreler olarak yeşil gübreler, kompostlar ve ağır gübreleri dikkat çekmektedir.

Doğal gübreler bitki ve hayvan atıklarından üretilmektedir. Doğal gübreler genellikle ürünlere daha yavaş etki ederler. Suda daha yavaş çözüldükleri için mahsullerin köküne zarar vermezler. Bundan dolayı doğal gübreler genellikle sebze ve çiçek yetiştiricileri için uygundur. Doğal gübreler aynı zamanda toprağın yapısını düzeltir. Doğal gübrelerin bir süre bekletilmesi gerekiyor. Bekletilmeden toprağa verilen doğal gübreler zararlı olabilmektedir.

Ahırda üretilen gübreler genellikle at, koyun ve inekten elde edilir. Bu tür gübreler ekili topraktaki suyu tutma yeteneğinin yanında toprağı havalandırmasıyla da faydalı işlevler görür.

Kompost Gübre

Bitki ve hayvan atıklarının bir kenarda biriktirilerek çürümesi ile elde edilen gübrelere kompost gübreler denmektedir. Çürüyen hayvan ve bitki attıkları gübre olarak kullanılmaktadır. Çürüyen bitki ve hayvan atıkları, çürüdükten sonra üzerlerine su tutmak suretiyle tamamen Islatılması ve sıkıştırılması gerekmektedir. Sıkıştırılan ve ıslatılan gübre doğal ağır gübresi olarak toprağa atılmaktadır. Bitki atığı toprağa yerleştirildikten sonra sulama işlemine geçilir.

Odun küllü ve toprak atarak istediğiniz yükseklikte kompost yığını elde edebilirsiniz. Bu şekilde dört hafta boyunca gübrenin oluşumunu beklersiniz. Dört hafta sonunda bir ya da iki kere kompost yığınını ters çevirerek diğer tarafında çürümesini sağlarsınız. Bu işlem yaklaşık olarak üç veya dört ay sürebilir. Bu sürecin sonunda kompost gübreyi hazırlamış olursunuz.

Yeşil Gübre

Ekili olan bir bitkiyi toplamadan önce, toprağın iyileşmesi amacıyla toprağa gömülmesine yeşil gübreleme denmektedir. Yeşil gübreleme amacıyla kullanılan bitkilere yeşil gübre denmektedir. Ekili bulundukları toprakta çürüyen yeşil gübre bitkileri, toprağı doğal olarak geliştirir. Bitkinin içerisinde bulunan bütün besinler toprağa karışır. Yeşil gübreleme bitkileri olarak genellikle yaş yoncası, bakla ve soya fasulyesi gibi sebzeler kullanılmaktadır. Denizde oluşan yosunları kullanarak yeşil gübreleme yapabilirsiniz. Yeşil gübreleme kaktüslerin büyümesinde oldukça etkilidir.

Yapay Gübre

Yapay gübrelere bakacak olursak, yapay gübreler katı ve sıvı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır ve kimyasal gübrelerdir. Daha önce toz şeklinde yapılan kimyasal gübreler, çok fazla nemlendiğinden ve taşınması gerçekten zor olduğu için sıvı ve katı gübreler olarak üretilmeye başlandı. Depolama ve saklama açısından daha büyük kolaylık sağladığı için genellikle katı gübreler kullanılır. İlkbahar aylarında gübreleme işlemi yapılır. Eğer kış mevsimi etkisiz geçiyorsa gübreleme işlemini sonbahar mevsiminde de yapabilirsiniz. Katı veya sıvı gübreleme işlemi mevsimlere veya isteye göre değişmektedir. Genellikle bitkinin gelişme döneminde katı gübre kullanılırken, mevsim ortalarında sıvı gübre kullanılmaktadır. Bu gübrelerin kalıcılığı yoktur. Ekim yapılacak olan toprağın altına yerleştirilmektedir.

Yapay gübre çeşitlerine bakacak olursak azotlu gübreler olarak amonyak, amonyum nitrat ve Üre olarak dikkat çekmektedir. Fosfatlı gübrelere bakacak olursak süper fosfatlar ve amonyum fosfat olarak dikkat çekiyor. Ayrıca potasyumlu ve kompoze gübrelerde bulunmaktadır. Bunların hepsi yapay gübredir.

Tarım Kredi Kooperatifi Güncel Gübre Fiyatları

Tarım kredi güncel gübre fiyatlarına bakacak olursak Çiftçiler genellikle uygun ve kaliteli gübreleri seçmek istiyor. Bitkinin ve ürünün gelişim ve büyüme aşamasında önemli bir role sahip olan gübreler birçok çiftçi tarafından kullanılmaktadır. Çiftçiler ürünü ettikten sonra gübreyi vermezse üründen gerekli verimi alamamaktadır. Bu açıdan kaliteli ve uygun fiyatlı gübreler aranıyor. Ayrıca gübrenin ürüne vereceği zararı da hesaba katmak gerekir. Gübre fiyatları ekonomideki duruma ve yaşam şartlarına göre değişiklik gösteriyor.

Tarım kredi kooperatifine giderek yüzyüze gübre alınmasını öneriyoruz. Ayrıca Gittigidiyor, Hepsiburada ve N11 gibi alışveriş siteleri üzerinden gübre alımı yapabilirsiniz. Bagfaş, İgsaş, Dap ve Gübretaş gibi bir çok firmanın gübrelerine intenet üzerinden ulaşabilirsiniz. Küçük saksı bitkileri, kimyasal ve doğal gübrelere ulaşmak artık çok kolaydır.

Aldığınız gübrelerin birçoğu yurtdışından gelmektedir. Gübreler dolar endeksli satılmaktadır. Doların artması veya azalması, enflasyonun yükselmesi gübre fiyatlarını artıracaktır. Her firma gübreleri farklı fiyatlardan satıcıya ulaştırır. Bundan dolayı gübre fiyatları çeşitlilik göstermektedir. Döviz kuru, üzerinde yapılan işlemler ve yapılan harcamaya göre gübre fiyatları değişir.



Son Güncelleme: 03.02.2022 03:16
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Anahtar Kelimeler:
TarımGübre
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