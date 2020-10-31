Güncel fay hattı sorgulama, evimin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD deprem haritası ve fay hattı sorgulama

İzmir’de yaşanan depremin ardından vatandaşlar korkuya kapıldı. 6.9 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından büyüklüğü 1.9’da fazla 344 artçı sarsıntının gerçekleştiği açıklandı. Vatandaşlar fay hattı sorgulaması yapmaya başladı.

Bilindiği gibi online olarak fay hatlarının nerelerden geçtiği görülebiliyor. Vatandaşlar evlerinin altında fay hattı var mı yok mu öğrenebiliyor. Fay hattı sorgulaması için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx

AFAD Türkiye deprem haritası

AFAD deprem haritası ilk olarak 1996 yılında hazırlanmış ardından 18 Mart 2018 tarihinde yenilenerek 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yenilenen harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğü girdi.

Yenilenen güncel deprem haritasında kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak oldukça ayrıntılı verilere yer verilmiştir.

Yeni haritada birçok farklı bölgenin en büyük yer ivmesi değerlerine yer verilerek deprem bölgesi kavramı kaldırılmıştır.

Öte yandan 2019 yılında yürürlüğe giren yeni harita AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programınca desteklenerek Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi isimli projeyle birlikte kamu ve üniversitelerin işbirliğiyle hazırlanmıştır.