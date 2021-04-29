Gümüşhane'de otomobil baraj gölüne düştü: 1 ölü 1 yaralı!

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin baraj gölüne uçtuğu kaza sonucu Ahmet Aydoğan isimli vatandaş yaralanırken, eşi Ayşe Aydoğan kazada hayatını kaybetti. Yaşanan kaza akşam saatlerinde Kürtün ilçesine bağlı Sapmaz köyü Hacılı mevkiinde meydana geldi. Ahmet Aydoğan (61) yönetimindeki 28 YA 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı, 30 metreden Gökçebel baraj gölüne uçtu. Kendi imkanlarıyla baraj gölüne düşen otomobilinden çıkmayı başaran Ahmet Aydoğan, eşi Ayşe Aydoğan’ı kıyıya çıkarmayı başardı. Yoldan geçen sürücülerin olayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Aydoğan’ın yaşanan kazada hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Ahmet Aydoğan’a olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak yaralanan sürücüyü tedavisi yapılmak üzere Kürtün Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Aydoğan’ın cenazesi de eşinin tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı. Ekipler yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;