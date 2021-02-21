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Gümüşhane'de kestiği ağaç 3 çocuk babasının eceli oldu!

Gümüşhane ilinin Kürtün ilçesinde meydana gelen akıl almaz olayda 3 çocuk babası Fatih Kaya isimli vatandaş kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih Kaya isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

21 Şubat 2021 Pazar 23:17
Gümüşhane'de kestiği ağaç 3 çocuk babasının eceli oldu!
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde 3 çocuk babası kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle hayatını kaybetti. Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Ambarlı Mahallesi'nde Fatih Kaya'nın (39), kestiği ağaç üzerine devrildi. Fatih Kaya’nın ağacın üzerine düşerek yaralandığını gören çevredeki vatandaşlar olay yerine Sağlık ekibi çağırdı. Olaya gelen sağlık ekipleri Fatih Kaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk babası Fatih Kaya’nın cesedi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 21.02.2021 23:17
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