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Gümüşhane askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

24 Aralık 2020 tarihiyle 2020'nin son askerlik alımı olan 3. grup alımları yapılmış oldu. Vatani görevi için çağırılan askerler adayları gidecekleri il ve ilçelerin askerlik şubesi iletişim bilgilerini araştırmaya başladı. Gümüşhane ilinin ve ilçelerinin askerlik şubesi iletişim bilgilerine ulaşmak için derlediğimiz haberimizi okuyabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 13:02
Gümüşhane askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Her Türk asker doğar cümlesinde olduğu gibi her yıl belli bir yaşa gelen asker adayları askere çağırlmaktadır. 2020 yılı itibarıyla askerlik çağına gelmiş bireyler, 2020 yılının başından bu yana askere çağrılmaya başladılar.1. ve 2. grup asker adaylarının askere çağrılmasının ardından 24 Aralık itibarıyla son grup olan 3 grupta yer alan Er/Erbaşlar askerlik görevini yapmak için görev yerlerine çağrıldılar. Hayatımıza dahil olan teknoloji sayesinde asker adayları E-devlet üzerinden yayınlanan celplerine kolaylıkla ulaşım sağlayabilen asker adayları vatani görevini yerine getirmek üzere teslim olacakları illerin askerlik şubesi ile iletişime geçebileceği iletişim bilgilerini aramaya başladılar. 81 il ve ilçelerinde bulunan askerlik şubeleri arasından Gümüşhane ilinin iletişim bilgilerini değerli okuyucularımız için hazırladık.
 

Gümüşhane ilinin askerlik şubelerinin iletişim adresleri

 

Gümüşhane askerlik şubesi

Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 213 10 26
Faks: 0 456 213 12 79
 

Kelkit askerlik şubesi

Adres: Bahçelievler Mah. Kazım Karabekir Cd. No:8 Kelkit/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 317 10 11
Faks: 0 456 317 21 01
 

Köse askerlik şubesi

Adres: Bahçelievler Mah. Kazım Karabekir Cd. No:8 Kelkit/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 317 10 11
Faks: 0 456 317 21 01
 

Kürtün askerlik şubesi

Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 213 10 26
Faks: 0 456 213 12 79
 

Şiran askerlik şubesi

Adres: Tekke Mah. Cumhuriyet Cd. No:10 Şiran/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 511 71 43
Faks: 0 456 511 82 38
 

Torul askerlik şubesi

Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 213 10 26
Faks: 0 456 213 12 79
 
Gümüşhane, Kürtün, Torul askerlik şubelerinin web sitesine

gumushane_as_sb@msb.gov.tr

adresinden ulaşım sağlanırken, Kelkit, Köse askerlik şubelerinin web sitesine

kelkit_as_sb@msb.gov.tr

adresinden ve Şiran askerlik şubesine

siran_as_sb@msb.gov.tr

adresinden ulaşım sağlanabilmektedir. 


Son Güncelleme: 14.01.2021 13:02
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Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane Askerlik şubesiAskerlik şubesiGümüşhane
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