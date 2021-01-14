Gümüşhane askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Her Türk asker doğar cümlesinde olduğu gibi her yıl belli bir yaşa gelen asker adayları askere çağırlmaktadır. 2020 yılı itibarıyla askerlik çağına gelmiş bireyler, 2020 yılının başından bu yana askere çağrılmaya başladılar.1. ve 2. grup asker adaylarının askere çağrılmasının ardından 24 Aralık itibarıyla son grup olan 3 grupta yer alan Er/Erbaşlar askerlik görevini yapmak için görev yerlerine çağrıldılar. Hayatımıza dahil olan teknoloji sayesinde asker adayları E-devlet üzerinden yayınlanan celplerine kolaylıkla ulaşım sağlayabilen asker adayları vatani görevini yerine getirmek üzere teslim olacakları illerin askerlik şubesi ile iletişime geçebileceği iletişim bilgilerini aramaya başladılar. 81 il ve ilçelerinde bulunan askerlik şubeleri arasından Gümüşhane ilinin iletişim bilgilerini değerli okuyucularımız için hazırladık.

Gümüşhane ilinin askerlik şubelerinin iletişim adresleri

Gümüşhane askerlik şubesi

Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE

Tel: 0 456 213 10 26

Faks: 0 456 213 12 79

Kelkit askerlik şubesi

Adres: Bahçelievler Mah. Kazım Karabekir Cd. No:8 Kelkit/GÜMÜŞHANE

Tel: 0 456 317 10 11

Faks: 0 456 317 21 01

Köse askerlik şubesi

Adres: Bahçelievler Mah. Kazım Karabekir Cd. No:8 Kelkit/GÜMÜŞHANE

Tel: 0 456 317 10 11

Faks: 0 456 317 21 01 Faks: 0 456 317 21 01

Kürtün askerlik şubesi

Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE

Tel: 0 456 213 10 26

Faks: 0 456 213 12 79

Şiran askerlik şubesi

Adres: Tekke Mah. Cumhuriyet Cd. No:10 Şiran/GÜMÜŞHANE

Tel: 0 456 511 71 43

Faks: 0 456 511 82 38

Torul askerlik şubesi

Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE

Tel: 0 456 213 10 26

Faks: 0 456 213 12 79