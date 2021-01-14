Gümüşhane askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Her Türk asker doğar cümlesinde olduğu gibi her yıl belli bir yaşa gelen asker adayları askere çağırlmaktadır. 2020 yılı itibarıyla askerlik çağına gelmiş bireyler, 2020 yılının başından bu yana askere çağrılmaya başladılar.1. ve 2. grup asker adaylarının askere çağrılmasının ardından 24 Aralık itibarıyla son grup olan 3 grupta yer alan Er/Erbaşlar askerlik görevini yapmak için görev yerlerine çağrıldılar. Hayatımıza dahil olan teknoloji sayesinde asker adayları E-devlet üzerinden yayınlanan celplerine kolaylıkla ulaşım sağlayabilen asker adayları vatani görevini yerine getirmek üzere teslim olacakları illerin askerlik şubesi ile iletişime geçebileceği iletişim bilgilerini aramaya başladılar. 81 il ve ilçelerinde bulunan askerlik şubeleri arasından Gümüşhane ilinin iletişim bilgilerini değerli okuyucularımız için hazırladık.
Gümüşhane ilinin askerlik şubelerinin iletişim adresleri
Gümüşhane askerlik şubesi
Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 213 10 26
Faks: 0 456 213 12 79
Kelkit askerlik şubesi
Adres: Bahçelievler Mah. Kazım Karabekir Cd. No:8 Kelkit/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 317 10 11
Faks: 0 456 317 21 01
Köse askerlik şubesi
Adres: Bahçelievler Mah. Kazım Karabekir Cd. No:8 Kelkit/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 317 10 11
Kürtün askerlik şubesi
Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 213 10 26
Faks: 0 456 213 12 79
Şiran askerlik şubesi
Adres: Tekke Mah. Cumhuriyet Cd. No:10 Şiran/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 511 71 43
Faks: 0 456 511 82 38
Torul askerlik şubesi
Adres: Karaer Mah. Şen Sok. No:1 Merkez/GÜMÜŞHANE
Tel: 0 456 213 10 26
Faks: 0 456 213 12 79
Gümüşhane, Kürtün, Torul askerlik şubelerinin web sitesine
gumushane_as_sb@msb.gov.tradresinden ulaşım sağlanırken, Kelkit, Köse askerlik şubelerinin web sitesine
kelkit_as_sb@msb.gov.tradresinden ve Şiran askerlik şubesine
siran_as_sb@msb.gov.tradresinden ulaşım sağlanabilmektedir.
Son Güncelleme: 14.01.2021 13:02