Gümüşhane askere kaç gönderiyor? 2021 Gümüşhane merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Askerlik çağına gelen 2001 yılında doğan erkek vatandaşlar nüfusa kayıtlı olduğu şehirlere göre hangi tarihte askerlik görevlerini yapacaklarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Açıklanan listeye göre Gümüşhane şehrinin nüfusuna kayıtlı olan kişiler askere gidecekleri celp dönemleri de belli oldu.

Gümüşhane askerlik celp tarihleri ne zaman?

Gümüşhane şehrinin nüfussuna kayıtlı olan vatandaşların askere gidecekleri celp tarihleri şöyle;

-Gümüşhane Merkez- Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Kürtün – Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Torul – Kasım ayı celbi 4. Tertip

-Kelkit – Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Köse – Şubat ayı celbi 1. Tertip

-Şiran – Şubat ayı celbi 1. Tertip