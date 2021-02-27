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Gülistan Şaylemez cinayetinde kan donduran ifadeler!

Geçtiğimiz günlerde ablası Gülistan Şaylemez'i sokak ortasında bıçaklayarak öldüren kardeşi 28 yaşındaki Abdullah Şaylemez'in ifadeleri kan dondurdu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 11:14
Gülistan Şaylemez cinayetinde kan donduran ifadeler!
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Dehşet veren olay geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da yaşanmış ve 34 yaşındaki Gülistan Şaylemez akşam saatlerinde sokak ortasında bıçaklanarak vahşice katledilmişti. Olay araştıran ekipleri kısa süre içinde katili buldu. Gülistan Şaylemez'in kardeşi olan katil 28 yaşındaki Abdullah Şaylemez yakalandı.

Yapılan incelemerde zanlı Abdullah Şaylemez'in 15 gün önce Almanya'dan geldiği öğrenildi. Zanlı karakoldaki sorgusundan sonra sevk edildiği mahkemede tutuklandı ve cezaevine koyuldu.

Katil Abdullah Şaylemez'in polise verdiği ifade de söyledikleri ise kan dondurdu. Ablasıyla o akşam buluştuğunu, önce yemek yediklerini sonra ise bir şeyle içip dolaştıklarını anlattı.

Zanlı ablasını otelde uyuyup boğazını keseceğini ancak ablasının aynı odada kalmayı kabul etmediğini söyledi.



Son Güncelleme: 27.02.2021 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Gülistan ŞaylemezAbdullah Şaylemez
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