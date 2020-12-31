Güldür Güldür Show İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ekranların en çok takip edilen programlarında biri olan Güldür Güldür Show yılbaşı bölümüyle seyircilerle buluşacak. İsmail Demirci’nin konuk olduğu program heyecan ve kahkahalarla seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak. Peki İsmail Demirci kimdir? İşte detaylar...

İsmail Demirci kimdir?

13 Kasım 1984’de doğan ünlü isim 36 yaşında ve Ankaralı’dır.

2009’da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sinema filmlerinde ve dizi yapımlarında yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu’da canlandırdığı Erkan rolü ile adını duyurmuştur. Şuanda oynadığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Mollaoğlu rolü ile karşımıza çıkmaktadır.

Yer aldığı bazı yapımlar

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu) 2019

Çarpışma (Galip) 2018

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

Babamın Günahları (2018) (Reha)