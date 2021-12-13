Gübre çeşitleri nelerdir? Gübre kullanımı neden önemlidir?

Gübreler ve çeşitleri bitkilerin daha sağlıklı ve hızlı büyümesi için çiftçilik ile uğraşan pek çok kişinin kullandığı bir maddedir. Azot, fosfor ve potasyum bakımından zengin olan bu maddeler bitkinin ihtiyacı olan maddeleri sağlamaktadır. Gübre çeşitleri ise çiftçiler ve vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.

Gübre çeşitleri

Gübreler organik ve inorganik olmak üzere iki çeşittir. Gübre çeşidine göre bitkinin ihtiyacı olan maddeleri sağlamaktadır.

Doğal gübre çeşitleri

Doğal olan gübre çeşitleri genel olarak ahır, komposto ve yeşil gübre olarak adlandırılmaktadır. Doğal gübreler genel olarak hayvanlardan elde edilmektedir.

Ahır gübresi

Toprağın işlenmesini kolaylaştırabilmek için kullanılarak toprağın ıslah edilmesine yardımcı olmaktadır. Azot, potasyum ve fosfor bakımından zengin oldukları için bitkinin daha hızlı ürün vermesini sağlamaktadır.

Kompostolar

Çiftliklerde bitki ve hayvanların atıklarının çürütülmesi ile elde edilen gübre çeşididir. Bitki ve hayvan atıkları üst üste dizilerek üzerlerine su dökülür ve bekletilir. Belirli süre sonra bu atıklar çürür ve gübre elde edilmiş olur.

Yeşil gübre

Yapay gübre çeşitleri

Ürün hasat edilmesi yerine toprağa gömme usulüne yeşil gübre adı verilmektedir. Bitkinin toprağa gömülmesi sonrasında ürünün çürümesi ile doğal gübre elde edilmiş olur. Diğer gübre çeşitlerine göre besin değerleri daha yüksektir.

Yapaya gübre çeşitleri içerisinde bulunan etken maddenin miktarına göre isimlendirilmektedir. Buna göre;

Azotlu gübreler,

Fosfatlı gübreler,

Potasyumlu gübreler,

Kompoze gübreler

Azotlu gübreler

Amonyak ve üre gibi maddelerin kullanılması ile elde edilen yapay gübredir. Azotlu gübrelerde %82 oranında azot bulunmaktadır. Azotlu gübreler toprağın 15 – 20 santim altına uygulanılmaktadır. Ancak genç ve tohumlu bitkilerde azotlu gübrenin kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Fosfatlı gübreler

Hayvan kemikleri ile elde edilen yapay gübre çeşididir. Direkt olarak toprağa uygulanan fosfatlı gübreler toprağın verimini arttırmak için kullanılmaktadır.

Potasyumlu gübreler

Suda çözülebilen gübrelerdir. Potasyum içeriği yüksek olan kayalardan ve belirli potasyum yataklarından elde edilmektedir.

Kompoze gübreler

Bitkilerden elde edilen yapay gübre çeşididir. İçerisinde bolca azot, potasyum ve fosfor bulunmaktadır. Toprağın ıslah edilmesi için kullanılır ve ürünün hızlı yetişmesine yardımcı olur.

Gübrenin önemi

Bitkilerin hasta olmaması ve sağlıklı ürün verebilmesi için kullanılan gübreler aynı zamanda bitkinin daha hızlı büyümesi için direnç kazanabilmesi için gereklidir. Topraklar içerisinde gerekli maddeleri bulundursa da bazı durumlarda yetersiz besin bitkinin büyümesini ve gelişmesini engellemektedir. Bu durumlarda gübre kullanılarak bitkinin ihtiyacı olan besin ve maddeler sağlanmaktadır. Gübre seçimi; toprağın yapısı, bitkinin türü ve ürün sıklığına göre değişiklik göstermektedir.