GSS Gelir Testi nedir ve nasıl başvurulur?

2017 senesine kadar genel sağlık sigortası için herkes gelir testine tabi tutulmaktaydı. Aylık ödenecek tutar bu test sonrasında belli oluyordu.

Şu anda ise gelir testi zorunlu değildir. Kendileri için haksız yere çıkarılan prim borçlarına itiraz etmek isteyen kişiler, G0 sınıfında olduğunu kanıtlayarak, sigorta priminin devlet tarafından karşılanması talep etmektedir. Bu yüzden gelir testine başvurmaktadırlar.

Gelir testi kişinin toplam gelirini öğrenmeye yönelik sorular sorulmaktadır. Testin ardından hane halkının kişi başı aylık net gelirinin güncel olarak net asgari ücretinin üçte birinden az olan kişiler, sigorta primi ödemeden genel sağlık sigortası alabiliyorlar. Aylık geliri güncel asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişiler, aylık olarak düzenli şekilde prim ödeyerek sigortadan yararlanabilmektedir.

Gss gelir testi başvurusu

Bağlı olduğunuz yerdeki kaymakamlık binasında hizmet veren sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakfından GSS gelir testi başvurusu talebinde bulunabilirsiniz. Yanınızda kimlik kartının fotokopisi ve 2 adet vesikalık olmalıdır. Gelir testindeki soruların hepsine cevap vermelisiniz.

Teste yöneltilen sorular şu şekildedir;

Aile kirada oturmuyorsa sahip olunan evin rayiç bedeli üzerinden belirlenen miktar

Ailenin kiralık konutları üzerinden aldığı aylık toplam kiralar

Ailenin dükkanı varsa dükkanın rayiç bedeli üzerinden belirlenen tutar

Ailenin arazisi varsa arazi rayiç bedeli üzerinden belirlenen tutar

Ailenin arabası varsa araba rayiç bedeli üzerinden belirlenen tutar

Ailenin sahip olduğu büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tespiti

Ailenin bankadaki mevduat hesaplarının aylık faiz getirisi

Ailenin diğer gelirlerine yönelik sorular

Ailenin harcamalarına yönelik sorular

Bu sorulara eksik ya da yanlış bilgiler verilirse ,devlet tarafından ödenen tüm sigorta primleri yasal faizi ile geri ödenmektedir. O yüzden bilgilerinizi doğru girmelisiniz.

GSS gelir testi ortalama olarak 15 günde belli olmaktadır. Kurumdaki işlemler yoğunsa süreç 1 aya kadar uzayabilmektedir.

Test sonuçlarını e-Devlet ve başvurduğunuz yerden öğrenebilirsiniz.

Aylık olarak 88,29 TL ödeme yapan herkes genel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

Aşağıdaki linkten e-Devlet üzerinden GSS test sonucunu öğrenebilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/acshb-gelir-testi-sonucu-sorgulama