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GSS geçmiş dönem prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? GSS geçmiş dönem borcunu öğrenme

Genel Sağlık Sigortası geçmiş dönem prim borcu olan kişilerin borçları taksitlendiriliyor. Vatandaşlar GSS geçmiş dönem prim borcu sorgulaması nasıl yapılır ve GSS geçmiş dönem borcunu öğrenme yollarını araştırıyor.

10 Ocak 2021 Pazar 12:04
GSS geçmiş dönem prim borcu sorgulaması nasıl yapılır? GSS geçmiş dönem borcunu öğrenme
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Genel Sağlık Sigortası borç sorgulaması online olarak e-Devlet sistemi üzerinden yapılabildiği gibi SGK Müdürlüklerine giderek de öğrenilebiliyor. GSS sistemi 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GSS borcu olan vatandaşlar borçlarını peşin veya taksitle ödeyebiliyor.

GSS nedir?

GSS tam adıyla Genel Sağlık Sigortası vatandaşların sağlık durumlarına karşı olabilecek sorunlara karşı oluşacak harcamaların sigorta tarafından karşılanmasına verilen isimdir. GSS herkes eşit haklara sahip olup sigortalı olarak çalışan herkes GSS’den faydalanmaktadır.

GSS geçmiş dönem borçların ödenmemesi durumunda gecikme faizi uygulanır. Bu nedenle vatandaşların ödemelerini düzenli olarak yapması gerekmektedir. GSS borçları e-Devlet sistemi üzerinden ve SGK Müdürlükleri üzerinden öğrenilmektedir.

Herhangi bir SGK Müdürlüğüne gidip GSS borcunun olup olmadığı öğrenilebilir. Ödeme işlemleri hakkında bilgi alınabilir. Geçmiş dönem prim borcu sorgulaması online olarak e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama bölümüne Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama yazılır ve çıkan ekranda yer alan sorgula butonuna basıldıktan sonra ne kadar prim borcu olduğu görülür.

Geçmiş dönem prim borcu olan kişiler borcun haksız olduğunu düşünmeleri halinde borca itiraz edebilir. Ayrıca gelir testi yaptırarak GSS borcundan da muaf olunabilir. Çıkan borç peşin veya taksili olarak da ödenebilir.

GSS prim borcu ödemelerinde kanuna göre taksitlendirme yapılan borçlara yıllık %22 oranında faiz uygulanır. Borç sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ssk.biz.tr/gss-borc-sorgulama/

GSS borcu olan ancak borcun yanlış olduğunu düşünen kişiler itiraz ederken bazı gerekçeler sunmalıdır. Sunulacak gerekçeler şu şekilde olabilir;

  • Borcun ait olduğu dönemde aslında bakmakla yükümlü olan birinin üzerinden sağlık yardımı alma hakkının bulunması durumunda, borca itiraz edilebilmektedir.
  • Askerde olan erkeklerin GSS borçları devlet tarafından ödendiği için bu dönemdeki borçlara itiraz edilebilmektedir.
  • GSS borcunun ait olduğu dönemde yurt dışında bulunan veya yurt dışında ikamet eden kişiler eğer nüfus kayıt sistemi kapsamında Türkiye’de ikamet ediyor gözüktüğü için borç çıkıyor ise; buna itiraz edilebilmektedir.
  • İşsizlik aylığı alanların GSS prim ödemelerini İŞKUR yaptığı için bu dönemde çıkan borçlara itiraz edebilmeleri mümkündür.
  • GSS prim borcu 30’a tamamlanması gereken kişiler arasında olmayanların 30 günden az bildirilen primleri için borç çıkartılması durumunda, itiraz hakları bulunmaktadır.
  • Devletten aylık alırken GSS borcu çıkartılamamaktadır.
  • Kendi sosyal güvenlik sandığı olan bir kurumda veya kuruluşta çalışılması durumunda, GSS prim borcu olmamaktadır.
  • Sistem hatasından kaynaklanan borçlara itiraz hakkı bulunmaktadır.

Borçtan muaf olan kişiler gelir testi yapabilir. Gelir testi kişinin aylık gelir durumunun belirtildiği belgedir. Gelir testi yaptıran ve aylık gelirin hanedeki kişi başında asgari ücretin 3’te 1’inden az olması halinde muaf sayılır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 12:04
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Anahtar Kelimeler:
GSSPrimBorç
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