GSS borçları silinecek mi? GSS borcu olanlar dikkat!

GSS borcu silinecek mi? Bu, genel sağlık sigortası primi borcu olan kişiler tarafından en sık sorulan sorulardan biridir. Genel sağlık sigortası, zorunlu bir sigorta dalıdır, sosyal güvenceniz yoksa otomatik olarak size sigorta sağlar. Bildiğiniz gibi bu sigorta uygulaması ilk olarak 1 Ocak 2012 tarihinde başlatılmıştır. Bu tarihten sonra, kapsanmayan herhangi bir dönem için muhtemelen bu aralığa dahil edileceksiniz.

GSS Prim Borcu Nedir?

GSS veya Ulusal Sağlık Sigortası, herhangi bir sigorta dalında veya bakmakla yükümlü olunan kişiler arasında etkin sosyal güvenceye sahip olmayanları içeren bir sigorta türüdür. Yazımıza başlamadan önce sayfamızdan güncel aylık genel sağlık sigortası prim tutarını ve GSS primini inceleyebilirsiniz.

GSS Prim Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Genel sağlık sigortasından yararlanabilmeniz için geçmiş prim borcunuzun iki ayı geçmemesi gerekmektedir. Borcunuz iki aydan fazlaysa ve ne siz ne de aileniz sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Ayrıca GSS borcu elinizde iken isteğe bağlı başka bir sigorta şubesine veya BAĞKUR’a geçerseniz GSS borcunu ödemeden sağlıktan yararlanamazsınız. Şu anda GSS borcu için yaptırım prosedürü bulunmamaktadır.

GSS Prim Borcu Sorgulama 2020

E devlet sisteminden Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını kontrol edebilirsiniz. GSS prim borcunu kontrol etmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin;

T. C.'nin www.turkiye.gov.t adresinden Sisteme giriş yapmak için numaranızı ve E durumu şifrenizi kullanın.

Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu-Genel Sağlık Sigortası Kaydı ve Prim Borç Sorgulama menüsünden GSS kayıt durumunuzu kontrol edebilir ve prim borcunuzu kontrol edebilirsiniz.

GSS Yapılandırma 2020

Bildiğiniz gibi 7143 sayılı Kanun genel sağlık sigortası sisteminde kapsamlı bir değişiklik getirdi. Bu değişiklikler hakkında ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece borç primi ile ilgili kısımdan bahsedeceğim çünkü şimdiye kadar sadece bu kısım bizi ilgilendiriyor.

7143 sayılı yeni torba kanunun getirdiği genel sağlık sigortası kurgusu kapsamında, 2018 / Nisan öncesi genel sağlık sigortası primlerinin tüm borçlarının gecikme zammı ve faiz oranları kaldırılmış ve sadece anapara geri ödenebilmiş ve son ödeme tarihi geçmiştir.

7143 GSS kurulumunda prim borçlarını ödemeyen bir sigortalı GSS'ye borç istediğinde, genel sağlık sigortası borç affı kaldırıldığı için sistemdeki faizli borçlarınızı gördü ve doğal olarak yeni bir GSS borç indirimi bekliyorlardı. Öyleyse yeni bir GSS borç af yasası çıkacak mı?

GSS Borcu Taksitlendirme 2020

Aşağıdaki koşullardan biri mevcutsa genel sağlık sigortası borcunu silebilirsiniz. Aksi takdirde, konfigürasyonun görünmesini beklemelisiniz. Geçmişteki GSS prim borcu durumunu silmek mümkündür;

Erkekler için, GSS kaydı hizmet süresi ile eşleşirse, GSS hizmet süresi boyunca iptal edilecektir. Böyle bir durumda, lütfen askeri kimlik belgelerini ve dilekçeleri SGK'ya gönderin.

GSS borcunun yurtdışında düzenlenmesi halinde bu borç silinecektir. Silmek için güvenli giriş çıkış kontrol listesi, nüfus adres bilgi formu ve dilekçe için SGK'ya başvurmanız gerekmektedir.

Sigortalının çalışmasına, bağımlı dönemine veya diğer prim ödeme dönemlerine denk gelen GHI kaydı iptal edilmeli ve bu dönemlerde prim borçları tamamen silinmelidir. Bunun için dilekçenizde ödenen çalışma saatlerini veya primleri belirtmeniz ve bu sürelerde borçların silinmesi için dilekçe başvurusunda bulunmanız gerekir.

Anne veya babanız lise, üniversite ve lisansüstü eğitim sırasında aktif korumaya rağmen GSS borcu verdiyse, eğitim sertifikası ve dilekçe başvurusu yaparak bu borçları silebilirsiniz.

Yukarıdaki önekler çoğaltılabilir. Kısacası, korunduğunuz döneme denk gelen veya yurt dışı GSS borçlarınız varsa bunları iptal edebilirsiniz. Aksi takdirde, GSS borç kurulum affının ortaya çıkmasını beklemeniz gerekir.

GSS Borçları Silinecek mi?

Ne yazık ki şu anda, GSS prim borcu için af düzenlemeleri (GSS prim borcunun yeniden yapılandırılması, silinmesi veya taksitlendirilmesi gibi) gündemde değil. 2020 GSS Affı ile ilgili son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GSS Prim Borcu Ödemesi Nasıl Yapılır?

GSS yani genel sağlık sigortasına ait ola prim borçlarını TC numarası üstünden herhangi bir banka veya PTT şubelerinden SGK Ödemeleri-GSS Prim menüsünden ödeyebilmektesiniz.