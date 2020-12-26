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GSS borç ödemesi nereden, nasıl yapılır? Genel Sağlık Sigortası borç sorgulaması ve ödeme işlemleri

Ülkemizde milyonlarca vatandaş Genel Sağlık Sigortası kapsamına girerek sağlık kuruluşlarında yararlanıyor. Vatandaşlar ödemesi gereken GSS prim borclarını nereden ve nasıl yapacaklarını araştırıyor. Haberimizde Genel Sağlık Sigortası borç sorgulaması ve ödeme işlemlerine ulaşabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 22:14
GSS borç ödemesi nereden, nasıl yapılır? Genel Sağlık Sigortası borç sorgulaması ve ödeme işlemleri
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Birçok vatandaşı yakından ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası, borcu olan kişiler borçlarını ister peşin olarak ister taksitli olacak şekilde ödeyebilmektedir. Ödemeleri SGK üzerinden yapılabilecektir. Online olarak da ödenebilen GSS borcu, bankaların birçoğu aracılığı ile yapmak mümkündür. Bu bankalar şunlardır;

-Akbank

-Aktifbank

-Albaraka Türk Katılım Bankası

-Altenatif Bank

-Anadolu Bank

-Burgan Bank

-Citibank

-Denizbank

-QNB Finansbank

-ING Bank

-Garanti BBVA

-Halkbank

-Türkiye İş Bankası

-Yapı Kredi Bankası

-Vakıfbank

-Ziraat Bankası

-Şekerbank

-Odeabank

-Türkiye Ekonomi Bankası

-HSBC

Genel Sağlık Sigorta borcu sorgulaması nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşlar, borçlarını e-devlet aracılığı ile öğrenebilirler. Borcunu sorgulamak isteyen şu adımları yapması gerekir;

-E-devlet sistemine www.turkiye.gov.tr intenet sitesinde giriş yapmalıdır.

-Hizmetle kısmında Sosyal Güvenlik Kurumu’na giriş yapılmalıdır.

-Ardından SGK ile sunulan hizmetler arasından “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” kısmına tıklayarak borçlu olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar ne yapmalı?

GSS borcu olanlar, borcu ödemek dışında birkaç farklı işlemi tercih edebilirler. Bu işlemler şu şekildedir;

-Borç kişinin kendisine tebliğ edilmişse SGK’ya itiraz da bulunabilir. İtirazlar dilekçe verilerek yapılmalıdır aksi takdirde kurum itirazı dikkate almayacaktır.

-Gelir testi yaptırılmalıdır. Bundan önce gelir testi yaptırmayan vatandaşlar SGk’ya başvurarak gelir testi yaptırabilir. Hane içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin 1/3’ünün altından ise borç direk silinir.

-GSS borcu peşin veya taksit olarak ödeyebilmek mümkündür. Yalnızca taksit şeklinde ödeyenlere aylık yüzde 22 faiz uygulanır.

Genel Sağlık Sigortası borcu kredi kartla nasıl ödenir?

Genel Sağlık Sigortası borcu kredi ve banka kartı ile de ödemek mümkündür. SGK uygulamışına giriş yaparak ödeme gerçekleşir. Kartla ödemek yapmak için şunlar yapılması gerekir;

- https://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır.

- Sonrasında vatandaş seçilmelidir.

- SGK üzerinden yapabileceği işlemler arasından Kart ile Prim Ödeme kısmı seçilmeli.

- E-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılması istenen bir ekran açılmaktadır.

- Kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra borç sorgulama sayfası açılmaktadır. Sorgu türü, sorgu tipi ve sicil no seçildikten sonra borç sorgula kısmı seçilir.

- Sorgulama sonrasında görünen borç seçilmeli ve bu borç kredi kartı veya banka kartı numarası girilerek ödenebilir.

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Genel Sağlık Sigortası başvurusunda hangi belgeler isteniyor?

GSS başvurusunda bulunmak için istenen bazı belgelerin hazır bulunması gerekir. Bu belgeler şunlardır;

- Kaymakamlık binasında bulunan Sosyal Hizmetler Birimi’nden bu başvuru formunu isteyebilirsiniz.

- İkametgah belgesi istenir. İkametgah belgesi muhtarlıklardan veya e-devlet üzerinden alınabilir..

- Kimlik belgesi fotokopisi istenir.

- Formlardaki gerekli yerler doldurulduktan sonra vergi dairesine giderek formların imzalatılması gerekmektedir.

- Muhtar formlarda doldurması gereken yerleri doldurup imzalamalıdır.

- Belgelerin her biri gerekli yerlere imzalatıldıktan sonra tekrar kaymakamlığa götürülmelidir.

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık SigortasıGSSSGK
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