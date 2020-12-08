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Green Card nedir, nasıl alınır? 2021 Green Card çekilişi başvuru şartları

ABD hükümeti her yıl Green Card başvuruları düzenliyor. Amerika’ya gitmek isteyen binlerce kişi Green Card nedir, nasıl alınır ve 2021 Green Card çekilişi başvuru şartları nelerdir sorularını araştırıyor.

08 Aralık 2020 Salı 13:07
Green Card nedir, nasıl alınır? 2021 Green Card çekilişi başvuru şartları
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Green Card, Amerika’da çalışma ve oturma izni alınmasını sağlayan uygulamadır. Green Card başvuruları tamamen ücretsiz olup, çekiliş sonucu belirlenir. Uygulama sayesinde aracı bir kuruma ihtiyaç olmadan resmi olarak ABD hükümeti sitesinde yapılan başvuru sonucu kişiye verilen haktır.

Green Card başvuru şartları

18 yaşından büyük olmak.

En az lise diplomasına veya dengi bir okulu bitirmiş olmak. Bu kriter karşılanmamış ise son 5 yıl içerisinde en az 2 yıl uzmanlık veya eğitim gerektiren bir alanda çalışmış olmak.

İngilizce bilmek gerekli değildir.

Başvurular sadece intenet üzerinden yapılabilir.

Evli kişiler aynı anda başvurabilirler. Böylece kazanma şansı artar.

Green Card ne işe yarar?

Green Card sahibi kişiler ABD vatandaşı değildir. Bu uygulamanın avantajı kişilere ömür boyu oturma izni ve çalışma izni verilmesidir. Bu hak kişinin eşi ve 21 yaş altındaki evlenmemiş çocuklarına tanınır. Green Card, yatırım, akrabalık, evlilik, istihdam, iltica ve mülteci, özel göç veya talep yoluylaalınabilir. Green Card başvuruları yıllık olarak yapılır ve çekilişle belirlenir.

Green Card nedir?

ABD hükümeti Green Card uygulamasıyla ülkedeki nüfus çeşitliliğini dengeye sokmak için yapmaktadır. Türkiye gibi az göç veren ülkelerde ise bu uygulama her yıl düzenlenir. Dünya üzerinden yaklaşık 100 bin kişi rastgele çekilişle belirlenir. Uzun ve titizlikle geçen bu süreçte bazı şirketler başvuru sürecinde kişilere yardımcı olarak hizmet vermektedir.

Green Card avantajları nedir?

Green Card sahibinin eş ve bekar(21 Yaşında) çocukları da ABD’de kalıcı oturma ve çalışma hakkına sahiptir.

Green Card sahibi bir kişi ABD’de seçilme hakkı dışında tüm haklara sahiptir.

Green Card sahipleri indirimli öğrenim ücret ve devlet bursları alma hakkına sahiptir.

Green Card sahipleri istedikleri işte çalışıp kendi işlerini kurabilirler.

Green Card çekilişi 2021

ABD Dışişleri Başkanlığı’nın Çeşitlilik Göçmen Vize Programı kapsamında Green Card başvuruları her yıl düzenleniyor. Başvurularda her yıl en az 50 bin kişiye göçmenlik şansı tanınıyor. Çekiliş sonuçları ABD Göçmenlik Bürosu tarafından yapılıp, resmi site üzerinden yayınlanmaktadır.

Başvurularda herkes aynı haklara sahiptir. Türkiye her yıl röportajı kazanmak adına ortalama 2.500 kişi başvurularda hak kazanıyor.



Son Güncelleme: 08.12.2020 13:07
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Anahtar Kelimeler:
Green CardABD
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