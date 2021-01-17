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Green card başvurusu yaş sınırı kaçtır? 2021 Green card başvuru tarihleri

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran Green card başvurusu yaş sınırı kaçtır? Green card başvuru tarihleri haberine dair tüm yeni ayrıntılar 17.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

17 Ocak 2021 Pazar 04:52
Green card başvurusu yaş sınırı kaçtır? 2021 Green card başvuru tarihleri
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 04:52
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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