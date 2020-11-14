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Green card başvurusu yaş sınırı kaçtır? 2020 Green card başvuru tarihleri

Basının ve okurların dikkatini çeken Green card başvurusu yaş sınırı kaçtır? Green card başvuru tarihleri başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 14.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:46
Green card başvurusu yaş sınırı kaçtır? 2020 Green card başvuru tarihleri
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?


Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 14.11.2020 00:46
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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