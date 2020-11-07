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Green card başvurusu nereden yapılır? Pasaport olmadan green card başvurusu yapılır mı?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Green card başvurusu nereden yapılır? Pasaport olmadan green card başvurusu yapılır mı? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 7 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak, Green card başvurusu nereden yapılır? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 22:05
Green card başvurusu nereden yapılır? Pasaport olmadan green card başvurusu yapılır mı?
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?


Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 07.11.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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