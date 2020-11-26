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green card başvurusu ne zaman yapılır? 2020 Green card başvurusu nasıl yapılır?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card başvurusu nasıl yapılır? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 26 Kasım 2020 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 06:07
green card başvurusu ne zaman yapılır? 2020 Green card başvurusu nasıl yapılır?
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?


Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 26.11.2020 06:07
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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