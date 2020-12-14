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Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 14 Aralık 2020 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 14:09
Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi?
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 14.12.2020 14:09
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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