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Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?

Gündemde dikkat çeken Green card başvurusu ne zaman başlıyor? Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli? haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Green card başvurusu ne zaman başlıyor? Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli? haberini 10.02.2021 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

10 Şubat 2021 Çarşamba 15:36
Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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