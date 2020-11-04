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Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?

Çarşamba günü basında geniş bir yer bulan Green card başvurusu ne zaman başlıyor? Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Green card başvurusu ne zaman başlıyor? Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Kasım 4 Çarşamba tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 20:45
Green card başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 Green card başvurusunda hangi evraklar gerekli?
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?


Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 04.11.2020 20:45
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BaşvuruGreencard
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