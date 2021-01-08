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Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2021 Green Card başvuru evrakları nelerdir?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? Green Card başvuru evrakları nelerdir? haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 8 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:51
Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2021 Green Card başvuru evrakları nelerdir?
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:51
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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