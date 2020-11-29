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Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2020 Green Card başvuru evrakları nelerdir?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? Green Card başvuru evrakları nelerdir? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimize göz aratak Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? Green Card başvuru evrakları nelerdir? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 07:28
Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2020 Green Card başvuru evrakları nelerdir?
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 29.11.2020 07:28
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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