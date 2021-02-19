İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? 2021 Green card başvurusu ne zamana kadar?0

Haber okurlarının merakını uyandıran Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? Green card başvurusu ne zamana kadar?0 haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 19.02.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 19:39
Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? 2021 Green card başvurusu ne zamana kadar?0
Takip Et:

Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 19.02.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ'da facia! Madendeki asansör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da facia! Madendeki asansör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
19 Şubat Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu
19 Şubat Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!

Popüler Haberler

Akıncı dizisindeki Fatih karakteri Kimdir? Şükrü Özyıldız dizideki rolü ve hayatı
Son Yaz Selim karakterini kim canlandırıyor? Ali Atay kimdir?
Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? 2021 Green card başvurusu ne zamana kadar?0
Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün biyografisi
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu hakkında bilgiler
Ramo dizisi Boran'ı kim canlandırıyor? Yakup Turgut'un biyografisi
Ramo dizisi Afet karakterini kim canlandırıyor? Efsane Odağ kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Metin’i kim canlandırıyor? Sinan Tuzcu'nun biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör kimdir? Emre Törün rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ticket nakite çevrilir mi? Ticket kart yüklü para nakite nasıl çevrilir?
Mama ve bez yardımı şartları nelerdir? Bez ve mama yardımı nasıl alınır, başvuru belgeleri nelerdir?
Hepsiburada, N11, Trendyol, Media Markt efsane cuma indirim günleri! Markaların indirim tarihleri
WhatsApp bildirimleri nasıl gizlenir? Whatsapp bildirim ayarları
THY iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? THY uçuşları başlayacak mı? Son dakika açıklaması
Rüyada bulgur görmek ne demektir? Rüyada bulgur görmenin tabiri ve anlamı
Payitaht dizisinde Eskidarlı Vahap karakterine Evren Burak Haktanır hayat veriyor
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil doğum tarihi
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Gerçek adı nedir? Nilsu Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ramo dizisinde Taner karakterini Bora Cengiz canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.