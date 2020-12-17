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Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? 2020 Green card başvurusu ne zamana kadar?0

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? Green card başvurusu ne zamana kadar?0 haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 17.12.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:30
Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? 2020 Green card başvurusu ne zamana kadar?0
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 17.12.2020 15:30
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BaşvuruGreencard
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