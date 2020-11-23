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Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022 haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 23 Kasım Pazartesi 04:47 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 04:47
Green card başvuruları ücretli mi yapılıyor? Green card başvurusu ne zaman? 2022
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?


Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 04:47
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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