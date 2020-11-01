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Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card 2022 başvurularında nelere dikkat etmek gerekir?

Her yıl çekiliş ile gerçekleştirilen Green Card başvuruları 7 EKim'de başladı. 10 Kasım'a kadar devam edecek başvurular için 18 yaşından büyük olmak, lise mezunu olmak ve pasaportun bulunması gibi şartlar bulunuyor.

01 Kasım 2020 Pazar 19:25
Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 Green Card başvurusu nasıl yapılır? Green Card 2022 başvurularında nelere dikkat etmek gerekir?
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?


Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:25
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GreencardBaşvuru
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