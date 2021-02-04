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Green card başvuruları ne zaman açıklanacak? 2021 Green card başvurusu için gerekli belgeler

4 Şubat 2021 tarihinde yayınladığımız Green card başvuruları ne zaman açıklanacak? Green card başvurusu için gerekli belgeler haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 4 Şubat 2021 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 12:55
Green card başvuruları ne zaman açıklanacak? 2021 Green card başvurusu için gerekli belgeler
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Amerika’da yaşamak isteyen kişileri ilgilendiren konulardan birisi olan Green Card başvuruları başladı. Peki Green Card nedir?

Green Card Nedir?

Green Card, Amerika içinde yaşamayı ve çalışmayı sağlayan bir karttır. Kişiye Amerikan vatandaşı ile yakın imkanları sağlayan bu kart çekilişle vatandaşlara verilebilmektedir. 18 yaşından büyük ve en az liseden mezun olan kişiler Green Card alabilmektedir. Lise mezunu olmayan kişilerde ise iki yıl bir yerde çalışmış olması şartı aranmaktadır.

Yeni gelen şartla beraber Green Card’a başvuru için pasaportun da bulunması gerekiyor. https://dvprogram.state.gov/ adresinden yapılan başvurular 7 Ekim’de başladı ve 10 Kasım’a kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarının ise Mayısıs ayında açıklanması bekleniyor. Başvuru için gerekli bilgiler arasında ise ad, soyad, fotoğraf, pasaport no gibi kimlik bilgileri isteniyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 12:55
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Anahtar Kelimeler:
BaşvuruGreencard
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