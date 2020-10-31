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Green Card 2022 çekiliş ve başvuru tarihleri

"Göçmenlik Vize Programı" (DV), ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır ve Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasının 203 (C) Bölümü uyarınca yıllık olarak uygulanmaktadır. DV GREEN CARD 2022 programına kaydolmak için herhangi bir ücret var mı? Green Card 2022 başvuru tarihi ve adımları nedir?

31 Ekim 2020 Cumartesi 21:00
Green Card 2022 çekiliş ve başvuru tarihleri
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Her sene gerçekleştirilen DV Green Card programı, kolay olan ancak bazı katı kurallara tabi olan yeterlilik gereksinimlerini karşılayan kişiler içindir. DV Green Card Programını kazanan kişiler, bilgisayar tarafından rastgele seçilmektedir. Vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaşılır ve bu bölgelerdeki herhangi bir ülke / bölge için vize sayısı, yıl içinde verilen toplam vize sayısının% 7'sini geçemez.

Green Card Nedir?


Yeşil Kart olarak da bilinen yıllık Çeşitlilik Göçmenlik Programı, Amerika'ya az sayıda göçmen gönderen ülkelerden her yıl rastgele seçim yöntemiyle 55.000 göçmen vizesi alma fırsatı sunuyor. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmek için gerekli eğitim ve / veya iş şartlarını sağlamaları ve diğer şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Her yıl düzenlenen DV Green Card 2022 programı, basit ama katı kurallarla sınırlandırılan uygunluk koşullarını / gereksinimlerini karşılayan kişilere açıktır. DV Green Card 2022 programının kazananları bilgisayar tarafından rastgele seçilir. Vizeler altı coğrafi bölge için ortaktır ve bu bölgelerdeki hiçbir ülke bir yılda verilen toplam vize sayısının yüzde yedisini geçemez.

– BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

DV Green Card 2022 programına başvuranlar, başvurularını 7 Ekim 2020 Çarşamba günü Doğu Gündüz Saatine göre (EDT) (GMT –4) öğlen 12:00 ile 10 Kasım 2020, Salı günü Doğu Standart Saatine göre (EST) (GMT –5) öğlen 12:00 günü elektronik olarak göndermelidir.



Son Güncelleme: 31.10.2020 21:00
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Anahtar Kelimeler:
Green CardGöçmenlik Vizesi
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