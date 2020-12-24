Gravür sanatının önemli isimlerinden Aliye Berger kimdir? Aliye Berger'in hayatı

24 Aralık günü doğum günü olan Aliye Berger, Türkiye’de gravür sanatının en önemli isimlerindendir. Berger, Güneşin Doğuşu tablosu ile birincilik almıştır.

Aliye Berger Kimdir?

1903 yılının 24 Aralık günü Büyükada’da dünyaya gelen Aliye Bergen liseyi Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde okumuştur. Ailesi de sanatçı olan Berger’in kardeşleri Halikanas Balıkçısı ve Fahrünnisa Zeyd’dir. Şirin Devrim, Nejat Devrim ve Füreya Koral’ın da teyzesi olan Berger 1924 yılında Macar asıllı keman virtözü Karl Berger ile birlikte olmaya başlamıştır.

1947 yılında John Buckland Wright Atölyesi’nde çalışmalar yapan Berger, heykel ve gravür çalışmıştır. 1951’de ilk sergisini açan Berger, sonrasında Türkiye’ye dönmüş ve burada yarışmalarda birincilikler almıştır.

1974’te hayatını kaybeden Aliye Berger, dışavurumcu tarzı benimsemiş ve Türkiye’de oyma gravür sanatının ilk temsilcilerinden olmuştur. Berger, ayrıca onlarca sergiye dahil olmuştur.