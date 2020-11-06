Gratis Mor Perşembe indirimli ürünler kampanyası

Türkiye’ nin önde gelen kozmetik ürünler ve bakım malzemeleri marketi olan Gratis, çoğu marka tarafından uygulanacak olan Black Cuma kampanyalarına katılmıyor, bunun yerine “Mor Perşembe” adlı kampanyaya katılıyor. Kapmanyanın tarihleri ise; 22 Kasım Pazar günü ile 25 Kasım Çarşama gününe kadar aktif olacak ve uygulanan indirimler yaklaşık yüzde 50 oranında olacak.

22 ile 25 Kasım 2020 tarihlerinde geçerliliğini koruyacak olan “Mor Perşembe” adlı kampanya ile birlikte Makyaj ürünleri, cilt bakım ürünleri, duş jeli, parfüm, deodorant ve saç boyalarına kadar çoğu ürüne yüzde 50’ ye varan indirimler uygulanacak.

2020 GRATIS MOR PERŞEMBE!

Kampanya ile birlikte uygulanacak olan indirimler ise;

*Bütün makyaj markaları için Gratsi Kart sahiplerine yüzde 40 indirim yapılacak,

*Olival Cilt Bakımı ürünleri için yüzde 50 indirim yapılacak,

*Niva Cilt Bakımı ürünleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Neutrogena Cilt Bakımı ürünleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Bee Beauty Cilt Bakımı ürünleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Benri 1000 mililitre Vücut Losyonu ürünleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Creightons Cilt Bakımı ürünleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Gratis’ e Özel Tek Kullanımlık Maskelerde yüzde 40 indirim yapılacak,

*İnecto Cilt Bakımı ürünleri kapsamında yüzde 40’ lık indirimler yapılacak

*Life In Avokado ürünleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Lip Smacker Dudak Bakımı ürünleri için yüzde 40’ lık indirim yapılacak,

*Bee Beauty Epilasyon ürünleri için yüzde 40 indirim,

*Nivea Yüz bakım kremleri ve benzeri ürünler için yüzde 50 indirim yapılacak,

*Loreal Paris yüz bakım kremleri ve benzeri ürünlerde yüzde 50 indirim yapılacak,

*Simple Yüz bakım kremleri ve benzeri ürünlerde yüzde 50 indirim yapılacak,

*Diadermine Yüz bakım kremleri ve benzeri ürünler için yüzde 50’ lik indirimler yapılacak,

*Neutrogena yüz bakımı kremleri ve benzeri ürünlerde yüzde 40’ lık indirimler yapılacak,

*Bütün şampuan ve saç kremi markalarında Gratis Kart sahipleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Seçili ağız bakım ürünleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Bütün duş jelleri ve katı ya da sıvı sabun markalarında Gratis Kart sahipleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Günlük hijyenik ped ürünleri için yüzde 40 indirim yapılacak,

*Seçili Deo ve EDT ürünlerinde cinsiyet farketmeksizin %40 indirim yapılacak.

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