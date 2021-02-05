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Gratis 2021 14 Şubat Sevgililer günü indirimleri ne zaman başlıyor?

14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir süre kala birçok mağaza indirim kampanyalarına başladı. Bugüne kadar büyük indirim kampanyaları ile dikkat çeken Gratis, Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyasının ne zaman başlayacağı birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

05 Şubat 2021 Cuma 18:00
Gratis 2021 14 Şubat Sevgililer günü indirimleri ne zaman başlıyor?
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Özel günlerde yaptığı indirim kampanyalarıyla adından söz ettiren Gratis, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde büyük bir indirim kampanyasına hazırlanıyor. Kozmetik ürünlerinde büyük indirim yapan Gratis, Sevgililer Gününe özel tüm ürünlerinde kampanya yapacak.

14 Şubat 2021 Sevgililer Günü Gratis indirimleri ne zaman başlıyor?

14 Şubat 2021 Sevgililer Günü Gratis indirimleri 4 Şubat Perşembe günü www.gratis.com intenet adresi üzerinden ve Gratis uygulamasından başladı. Birbirinden farklı ürünlerde yapılan indirimler 4-17 Şubat tarihleri arasında devam edecek.

Makyaj malzemelerinden, saç bakım ürünlerine, erkek bakım ürünlerinden, sağlık ve hijyen ürünlerine pek çok üründe Sevgililer Gününe özel indirim yapan Gratis, intenet adresinden ve mağazalarından ürünleri satışa sundu.



Son Güncelleme: 05.02.2021 18:00
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Anahtar Kelimeler:
Gratis14 şubatSevgililer Günü
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