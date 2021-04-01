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Gramını 3 dolardan satmadığı göktaşı, lav taşı çıktı!

Afyon'da yaklaşık 5 sene önce su kanalı açtığı sırada bulduğu bir taşın göktaşı olduğunu düşünen ve taş için o dönemlerde gramına verilen 3 dolarlık teklifi kabul etmeyen Erol Çevik (32), şuan satmadığı için pişmanlık yaşıyor. Çünkü göktaşı sandığı maddenin lav taşı olduğu anlaşıldı.

01 Nisan 2021 Perşembe 18:22
Gramını 3 dolardan satmadığı göktaşı, lav taşı çıktı!
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Afyonkarahisar'a bağlı Sandıklı ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Erol Çevik (32), 5 sene önce su kanalı açtığı sırada bulduğu farklı yüzeylere sahip taşların meteorit (gök taşı) olduğunu düşündü, taşları alıp evinde saklamaya başladı. Aynı yıl içerisinde ilginç görünüme sahip taşlardan aldığı numuneleri incelenmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne (AKÜ) gönderdi.

Ağırlıkları 15 kiloyu geçen taşların AKÜ'de yapılan incelemeler sonrasında meteorit (göktaşı) olabileceği bildirilirken o süre zarfında Çevik, bir arkadaşının aracılığıyla İngiltere'de bir koleksiyoncu ile görüştü. Koleksiyoner ile görüşen Çevik, koleksiyonerin kendisine gramı için teklif ettiği 3 dolarlık teklifi kabul etmeyerek geri çevirdi.

Taşların verilen değerden daha yüksek olduğu için satmamakta ısrar eden Erol Çevik, taşların incelenmesi için Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. Burada yapılan incelemelerde taşların sanıldığı üzere göktaşı olmadığı farklı yüzeye sahip olan taşların bir lav taşı olduğunun anlaşıldığını öğrendi.

İngiliz koleksiyoner ile anlaşmadığı için pişmanlık yaşadığını belirten Erol Çevik, göktaşı sandığı lav taşı parçalarını evinde saklamaya devam ettiğini söyledi.



Son Güncelleme: 01.04.2021 18:22
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarGöktaşıLav TaşıErol çevik
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