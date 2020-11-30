Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan Ceren Bağış 4 yaşındayken havale geçirdi. Lise öğrencisi 16 yaşındaki Ceren Bağış tavukkarası hastalığına yakalandı. Hastalık nedeniyle genç kızın bir gözü yüzde 5, diğeri ise yüzde 1 görmeye başladı. Ailesinin maddi zorluk çektiği ve babasını kaybeden genç kız yetkililerden gelebilecek bir yardım eli bekliyor.

YARDIM GELMEZSE GÖZLERİNİ KAYBEDECEK

Anne Bağış, 3 kız çocuğu 1 tanede erkek çocuğu olduğunu kızı Ceren Bağış’ın tavuk karası hastalığına yakalandığını belirtti. Hastalık sebebiyle gözlerinde büyük oranda görme yetisi kaybı olan genç kızın bir gözünün yüzde 1 diğer gözünün ise yüzde 5 gördüğünü ekledi. Birçok doktora götürülen genç kız için kök hücre nakli olası gerektiğini ancak tedavinin çok pahalı olması sebebiyle tedavi edilemediğini anlattı.

Eşi vefat eden acılı anne imkanı olmadığını ve yetkililerden hayırsever insanlardan yardım beklediğini anlatarak kızına bir yardım eli istedi.

