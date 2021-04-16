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Gözlerine inanamadılar! Koca sahil beyaza büründü

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharın başlaması ile deniz suyunun ısınmasıyla oluşan ısı değişimi nedeniyle plankton patlaması sonucu beyaza büründü. Gözlerine inanamayan bölge halkı denize ağ bile atamadı.

16 Nisan 2021 Cuma 18:18
Gözlerine inanamadılar! Koca sahil beyaza büründü
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İlkbaharın gelmesiyle deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton patlaması(biyolojik mevsimsel olay olarak adlandırılıyor), Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısının beyaza bürünmesine neden oldu.

Koskoca sahilin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken bazı vatandaşlar cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü aldılar.

Öte yandan durum değerlendirmesi yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gerçekleşen plankton patlamasının çevresel bir olay olduğunu ve bunun çoğalmasının deniz kirliliği olmadığı belirtilmişti.

Bölgede bulunan balıkçılar Plankton patlaması sonucu sahilin beyaza bürünmesiyle ilgili olumsuz olarak etkilendiklerini söylerken ufak ve büyük çaplı balıkçıların mağduriyet yaşadıklarını aktardılar.

Yaşanılan bu doğa olayının Aralık ayında başladığını ve balıkçılığa engel olduğunun altı çizildi. Sahillerin beyaz olma durumunun haziran ayına kadar kalkmayacağı belirtildi.

Balıkçılar bundan 5-6 sene önce yine böyle bir durum ile karşı karşıya geldiklerini anlatırken bu olayın 3-5 senede bir tekrarlayan bir olay olduğunu dile getirdiler. Balıkçıların bu durum geçene kadar desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Balıkçı barınakları ve sahilde plankton patlaması, dronla havadan görüntülendi.



Son Güncelleme: 16.04.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
GemlikPlankton Patlaması
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