İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Gözler kabinede! Okulların durumu ne olacak?

Milyonlarca öğrencinin ve velinin göz kulağı bugün toplanacak olan kabinede. Erdoğan Başkanlığında yapılacak olan toplantıda okulların durumu başta olmak üzere yeni kararların masaya yatırılması bekleniyor.

01 Şubat 2021 Pazartesi 09:45
Gözler kabinede! Okulların durumu ne olacak?
Takip Et:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabineyi topluyor. Tüm Bakanların hazır bulunacağı kabine toplantısında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye salgının seyri, mutasyonlu virüs vakaları ve aşı çalışmaları ile ilgili olarak bilgilendirme yapması bekleniyor.

OKULLARIN DURUMU NE OLACAK?

Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaklaşık 1 yıldır devam eden uzaktan eğitim süreci, okulların durumu, yüz yüze eğitime hazırlık gibi konularda kabineye sunum yapması bekleniyor. Kabinede ise 15 Şubat tarihinde başlayacak olan 2020 2021 Eğitim Öğretim Yılının 2.dönemin yüz yüze mi yoksa online mı ? başlayacağının karara bağlanması bekleniyor.

Toplantı sonrasında okulların durumu ile ilgili olarak kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bir çok uzman okulların yüz yüze eğitime geçmesi için öğretmenlerin aşılanması gerektiğini ifade ediyor.Bu sebeple bilim kurulununda tavsiye kararları sonucunda yüz yüze eğitime başlama tarihinin ertelenmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.



Son Güncelleme: 01.02.2021 09:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KabineOkullarınOkulların Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege Denizi'nde deprem fırtınası! İzmir peş peşe sallandı
Ege Denizi'nde deprem fırtınası! İzmir peş peşe sallandı
Ankara-İstanbul yolunda zincirleme trafik kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Ankara-İstanbul yolunda zincirleme trafik kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa’da beton mikseri kazası! 4 kişi can verdi
Şanlıurfa’da beton mikseri kazası! 4 kişi can verdi
Manisa'da kan donduran olay! 4 genç vurularak öldürüldü
Manisa'da kan donduran olay! 4 genç vurularak öldürüldü
Kırıkale'de trafik kazası! Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kırıkale'de trafik kazası! Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bolu TEM otoyolunda TIR'ın devrilmesiyle TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı
Bolu TEM otoyolunda TIR'ın devrilmesiyle TEM İstanbul yönü trafiğe kapandı

Popüler Haberler

Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmenin anlamı
Yüzleşme yarışmacıları kimlerdir?
Kefilsiz kredi veren bankalar ve kredi kullandırma şartları 2021
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2021 Kredi sicil affı son durum
İhbar Tazminatı nedir, nasıl alınır ve nasıl hesaplanır?
Beko beyaz eşya, ankastre, TV ve Klima büyük değiştirme kampanyası
Arçelik eski beyaz eşya veya televizyonu değişim kampanyası başladı
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleriru yapın!
Akbank anında onaylı 159 Tl taksitli, sıfır faizli ve 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
Kanal D Arda ile Omuz Omuza konukları
Zoom uygulaması kimindir? Uygulama sahibi kimdir? Zoom hangi ülkeye aittir?
Müge Anlı Gücümüz Yeter programı başvuru formu ve whatsapp başvuru numarası
2020 Yılı ATV, Fox TV, Netflix, Yeni başlayan yabancı diziler hangileridir? Yeni sezonda başlayan diziler
İŞKUR kamu ve özelde çalışmak üzere 899 mühendis personel alımı yapılacak! Başvurular nasıl olacak?
Vakıfbank 12 ay ertelemeli düşük faizli kredi kartı borcu kapatma kredisi
Emeklilere 355 TL ek intibak zammı formülü nedir? İntibak zammı ne zaman ödenecek?
Bunaltıcı havalarda en iyi sessiz çalışan vantilatör modelleri 2021
Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 1 Şubat 2021 Pazartesi
Asgari ücretli çalışanın net maaşı ne kadar oldu? 2021 yılı Sendikaların asgari ücret talepleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.