Gözler kabinede! Okulların durumu ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabineyi topluyor. Tüm Bakanların hazır bulunacağı kabine toplantısında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye salgının seyri, mutasyonlu virüs vakaları ve aşı çalışmaları ile ilgili olarak bilgilendirme yapması bekleniyor.

OKULLARIN DURUMU NE OLACAK?

Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaklaşık 1 yıldır devam eden uzaktan eğitim süreci, okulların durumu, yüz yüze eğitime hazırlık gibi konularda kabineye sunum yapması bekleniyor. Kabinede ise 15 Şubat tarihinde başlayacak olan 2020 2021 Eğitim Öğretim Yılının 2.dönemin yüz yüze mi yoksa online mı ? başlayacağının karara bağlanması bekleniyor.

Toplantı sonrasında okulların durumu ile ilgili olarak kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bir çok uzman okulların yüz yüze eğitime geçmesi için öğretmenlerin aşılanması gerektiğini ifade ediyor.Bu sebeple bilim kurulununda tavsiye kararları sonucunda yüz yüze eğitime başlama tarihinin ertelenmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.