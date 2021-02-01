Gözler kabinede! Okulların durumu ne olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabineyi topluyor. Tüm Bakanların hazır bulunacağı kabine toplantısında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabineye salgının seyri, mutasyonlu virüs vakaları ve aşı çalışmaları ile ilgili olarak bilgilendirme yapması bekleniyor.
OKULLARIN DURUMU NE OLACAK?
Toplantı sonrasında okulların durumu ile ilgili olarak kararın kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Bir çok uzman okulların yüz yüze eğitime geçmesi için öğretmenlerin aşılanması gerektiğini ifade ediyor.Bu sebeple bilim kurulununda tavsiye kararları sonucunda yüz yüze eğitime başlama tarihinin ertelenmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.
Son Güncelleme: 01.02.2021 09:45