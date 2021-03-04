Gözaltında tutulan Ümitcan Uygun’a ne oldu? Ümitcan Uygun öldü mü?

Sosyal medyada ‘Ümitcan Uygun öldü mü?’ soruları hızla yayılırken, Aleyna Çakır’ın baş şüphelisi olarak tanınan Ümitcan Uygun hakkında yeni iddialar yer aldı.

Ümitcan Uygun’a ne oldu?

Sosyal medyada gözaltında tutulan Ümitcan Uygun öldü mü? iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Ümitcan Uygun’a hapis cezası!

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’i öldürme suçu ile yargılanan Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun’un sözleri ve hareketlerinden kaynaklı ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan tekrardan iddianame düzenlendi. Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede baba Durak Uygun ve Ümitcan Uygun hakkında 7 aydan 4,5 yıl kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinde boynuna iple ölü bulunan Aleyna Çakır, ölümü polis ekipleri tarafından şüpheli bulunmasının ardından araştırma başlatıldı. Daha önce Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’e şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen Ümitcan Uygun’un genç kadını dövdüğü videoları sosyal medyada paylaşması sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun daha sonra serbest bırakıldı. Günlerce ATV ekranlarında yer alan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına katılan Sema Esen’in anne ve babası kızlarının acı ölümünün altında Ümitcan Uygun’u sorumlu tuttu. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nde yapılan DNA inceleme sonrasında Sema Esen’de Ümitcan Uygun’a ait sperm ve dokuların bulunduğu tespit edildi. Sosyal medya hesabından özgürce yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Uygun birçok kişi tarafından takip edilmekteydi. Programa katılan baba Mehmet Esen ile birlikte ağlayan Türkiye, bu olayı unutmadı. Görüntülerde Yerde baygın şekilde yatan Aleyna Çakır’ın videosu toplum vicdanını derinden etkileyerek acı izler bıraktı.





Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Esen’in ölümü ile ilgili soruşturma devam ederken serbest bırakılan Ümitcan Uygun rahat tavırları ile gündeme gelirken birçok vatandaştan tepkiler almaya devam etti. Sosyal medyada canlı yayın esnasında uyuşturucu kullanan Uygun, Esen’in babası tarafından şikâyet edildi. Kızına cinsel istismarda bulunmasından kaynaklı baba Mehmet Esen’in avukatı baba ve oğul için suç duyurusunda bulundu. Ümitcan Uygun hakkında birçok iddialar yer alırken farklı genç kızların Uygun’a mesaj attığı ve desteklediği görüldü. Ümitcan Uygun’un kısa zaman öncesinde kullandığı instagram hesabının hacklenmesinin ardından kadınlarla cinsel konulu konuşmaları ise dikkat çekti.





Ümitcan Uygun’a 4,5 yıl hapis cezası

‘Kişinin hatırasına’ hakaret suçundan ve Aleyna Çakır ölümü ile ilgili yeterli şüphelerin bulunmasından kaynaklı Uygun’a dava açıldı. Baba ve oğul hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, adı geçen şüpheliler karşı taraf ile uzlaşma sağlayamaması ve şüpheliler hakkında dava açıldı.