Görülmez kaza! Denizli’de hafif ticari bir araç kaldırımda yürüyen bir adama çarptı

Denizli’de meydana gelen görünmez kazada edinilen bilgilere göre Pamukkale İlçesinde yaşayan Y.A. adlı bir kişi özel bir hastaneye ait hafif ticari bir aracı hastanenin bulunduğu mahallede sokağa park etti. Park edilen bir araç kısa bir süre sonra hareket etmeye başlayarak kaldırıma çıktı. Aracının bir süre sonra hareket ettiğini gören sürücü Y.A. aracına engel olmak isterken yere düşerek hafif bir şekilde yaralandı. Hareket eden araç o sırada kaldırımda bulunan ve evine gitmek isteyen 63 yaşındaki Abdullahman Altıntaş’a çarptı.

SIKIŞARAK CİDDİ BİR ŞEKİLDE YARALANDI

Talihsiz yaşlı adam araç ile kaldırımda bulunan ağaç arasında sıkışarak yaralandı. Kanlar içerisinde kalan adamın yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu.

BÖLGEYE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaşanan talihsiz kaza polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralanan Y.A. ve Abdurrahman Altıntaş hastaneye kaldırılırken Y.A. ‘nın durumunun iyi olduğu ancak Altıntaş’ın durumunun ciddiyetini koruduğu haberi geldi.