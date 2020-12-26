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Görme engelli insanlar ne görürler, rüya mı görür?

Görme engelli kişiler hakkında en merak edilen konular bu kişilerin rüya görüp görmediği olmaktadır. Pek çok kişi, görme engelli insanlar ne görürler, rüya mı görürler? sorularını araştırmaktadır.

26 Aralık 2020 Cumartesi 14:08
Görme engelli insanlar ne görürler, rüya mı görür?
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Görme engelli olan kişilerin ne gördükleri pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Görme engelli kişiler ne görür sorusu araştırılırken çeşitli derecelere sahip olan görme engelli kişilerin farklı şeyler gördükleri bilinmektedir.

Doğuştan kör olan Amerikalı bir kişi ile yapılan röportajlar konu ile ilgili en merak edilen konuşma olurken doğuştan görme engelli kişi her şeyi siyah görmediğini bunun deneyimlemesi imkansız bir şey olduğunu belirtiyor. Sunucu ısrarla ne gördüğünü sorduğunda ise hiçlik yanıtını veriyor.

Görme engellileri anlamak için gözlerini kapatan insanlar için bunların çok yanlış olduğu söylenir. Bunun nedeni ise gözler kapatıldığında körlük anlaşılamaz sadece göze giren ışığı göz kapakları nedeni ile engellemek ve karanlık görmek sağlanır.

Doğuştan körlük

Doğuştan görme engelli kişiler hiçbir şey görmezler. Bunu deneyimlemek için yapılması gereken ise iki gözü de kapatmak yerine tek gözü kapatmaktır. Tek göz kapatıldıktan sonra kapalı olan gözle ne gördüğünüzü düşünürseniz hiçbir şey cevabını alabilirsiniz. Bunun nedeni ise tek göz görürken beyin diğer gözün gereksiz bilgilerini almayarak onu yok sayar.

Zamanla gelişen tamamen körlük

Zamanla gözleri görmemeye başlayan kişilerin tecrübeleri de farklı olacaktır. Renk algısına sahip olmalarına rağmen bu verileri kullanamayan görme engelliler yaşadığı bu durumu karanlık olarak belirtmektedir.

Tam körlüğe ek olarak aynı zamanda fonksiyonel körlük adı verilen bir tip görme engelliliği de bulunmaktadır. Fonksiyonel körlük ülkelerde farklı testler ve farklı şekillerde belirlenirken ABD’de iyi gören gözün gözlükle bile 20/200 oranının altında görüyor olması fonksiyonel körlük olarak tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü ise Fonksiyonel körlüğü 3/60 oranına göre belirler.

Yasal körlük

Yasal körlük ise belirli uzaklıklarda ki obje ve renkleri görebilen ancak daha uzağı göremeyen kişilere verilen bir addır.

Işık algısı

Yaşadığı görme engeline rağmen ışık algısını kaybetmeyen insanlar objelerin renklerinin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu görebilir ve söyleyebilirler.

Tünel görüşü

Tünel görüşü ise görme yetisi olmasına rağmen sadece belli bir alanı görebilen insanlara verilen isimdir. Bu kişiler 10 derecelik bir alan içerisini görebilirler geri kalan alanları göremezler.

Kör insanlar rüyalarında ne görürler?

Görme engelli kişilerin durumlarına rüya görme durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Eğer kişi doğuştan görme engelli ise rüyaları dokunmak, tat ve koku üzerine olurken sonradan görme engelli olan kişiler görüntü görebilirler.

Rüyalar kişinin hayatı boyunca gördükleri ile doğru orantılı olduğu için doğuştan kör olan birisi rüyasında görüntü göremez, doğuştan renk körü olan birisi rüyasında yeni renkler göremeyecektir.

Işığı görsel olmayan şekilde algılamak

Işığı görsel olmayan şekilde algılamak çok nadiren de olsa kör kişiler tarafından yaşanılan bir durumdur. 1923 yılında Harvard Üniversitesinde yapılan bir deney sonucunda Keeler adında ki bir doktor mutasyon sonucunda gözlerinde retinal fotoreseptör olmayan fareler yetiştirmiştir. Fareler uyku esnasında ve normal zamanlarda gözleri ışığı görmese bile ışık patlamalarına tepki vermiştir.



Son Güncelleme: 26.12.2020 14:08
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Anahtar Kelimeler:
Görme EngelliRüya
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