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Görevden alınan Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin Müftüoğlu kimdir?

Resmi Gazete’de 5 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararına göre Hüseyin Müftüoğlu, Enformasyon Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Vatandaşlarımız Hüseyin Müftüoğlu’nun kim olduğunu merak ediyor.

05 Kasım 2020 Perşembe 13:35
Görevden alınan Enformasyon Genel Müdürü Hüseyin Müftüoğlu kimdir?
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31.295 sayılı Resmi Gazete’de 5 Kasım 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararına göre Hüseyin Müftüoğlu, Enformasyon Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Vatandaşlarımız Hüseyin Müftüoğlu’nun kim olduğunu merak ediyor.

Hüseyin Müftüoğlu Kimdir?


1 Ocak 1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Hüseyin Müftüoğlu, 1986 yılında Bursa Anadolu Lisesi’ni bitirdi. 1990 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılında ise London School of Economics'in Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Daha önce 1990 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda Ortadoğu ve Afrika dairelerinde çalıştı. Sonrasında Afrika ve Balkanlar dairesinde ataşe oldu. Tel Aviv büyükelçiliğinde üçüncü katip oldu. Londra Başkonsolosluğunda muavin konsolos oldu. Sonrasında yine Balkanlar dairesinde başkatip oldu. Ardından Belgrad Büyükelçiliğinde müsteşar ve misyon şefi yardımcısı olarak görev yaptı. Kıbrıs dairesinde başkanlık yaptı. Birleşmiş Milletler Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde birinci müsteşar oldu. Yine burada elçi müsteşar ve daimi temsilci yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2016 tarihinden itibaren ise hem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü hem de Enformasyon Genel Müdürü idi.

Hüseyin Müftüoğlu’nun yerine Enformasyon Genel Müdürü olarak Murat Karagöz atandı.



Son Güncelleme: 05.11.2020 13:35
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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin MüftüoğluEnformasyon Genel Müdürü
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