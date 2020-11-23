Görev yaparken doğum iznine ayrılan genç öğretmen, koronavirüse yenik düştü

Eğitim camiasını yasa boğan haber Van Tuşba'dan geldi.

İlçedeolarak görev yapan Ayşegül Ataş, doğum için izne ayrıldıktan sonra memleketi Denizli'ye gitti. 22 yaşındaki genç öğretmene Denizli'de doğum iznini geçirdiği süre içinde yapılan korona virüs testi pozitif çıkanca tedavi olmaya başladı.Ancak tüm çabalara rağmen Ayşegül Ataş kurtarılamadı ve Cuma günü hayatını kaybetti.Genç öğretmenin ölüm haberi, başta eğitim camiası olmak üzere görev yaptığı mahalle ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, yapmış olduğu açıklamada, ilçesinde görev yapan genç öğretmenin ölüm haberini üzüntü içinde öğrendiklerini söyledi ve genç öğretmene allah'tan rahmet ailesine ise sabır diledi.