Görev Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Görev belgesi başvuru

Tam kapanma açıklamaları sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen Görev Belgesi merak edilmeye başlandı. Görev Belgesi Düzenleme adı altında gönderilen genelgeler sonrasında görev belgesinin ne olduğu, nasıl alınacağı ve nasıl sorgulanacağı araştırılanlar arasında yerini aldı.

Görev Belgesi nedir?

Görev Belgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen genelge içerisinde geçen ve yasaklardan muaf olacak vatandaşların kullanması gereken bir belgedir. Kısmi kapanma da olduğu gibi kapanan işletmeler dışında üretim ve lojistik gibi alanda çalışması gereken vatandaşlar için zorunlu olan görev belgesi salgında haksız yere ceza yememek için kullanılmaktadır.

Görev belgesi kapsamında belge sahipleri sokağa çıkma yasağından muaf tutularak işlerine gidebilecek ve çalışmaya devam edebilecekler. Görev belgesi alabilecek kişilerin üretim, imalat, tedarik ve lojistik alanlarında çalışması zorunlu olurken alınan görev belgesi 2 Mayısıs2021 saat 24.00’a kadar kullanılabilecek, bu tarih sonrasında geçersiz olacaktır.

Genelgede görev belgesi ifadesi

29 Nisan 2021 tarihi ile İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirlenen sektörlerde çalışan vatandaşlar e-Devlet veya İçişleri Bakanlığı e-Başvuru yöntemi ile Görev Belgesi alabilirler. Belgeye başvuran vatandaşların sosyal güvenlik numarası, işyeri sicil numarası ve iş yeri faaliyetine göre başvurularda bulunabilir.er

Yapılan başvurular sonrasında entegrasyon sağlanacak ve otomatik olarak yapılanlar ile başvuru sahibine görev belgesi verilecektir. Başvuru esnasında kimlik bilgilerine ek olarak, sokağa çıkma yasaklarında ne için belgenin istendiği, adres, ikamet bilgisi, iş yeri bilgisi ve varsa işe gidilen araç veya servisin plakalarının da bulunması gerekmektedir.

Başvuru esnasında yaşanan aksaklıklar, sistem çökmeleri ve yoğunluk nedeniyle sisteme ulaşamama gibi durumlarda en fazla 3 gün kullanılabilecek Ek-1 öneği doldurulabilir ve iş yeri sahibi tarafından imzalanarak kullanılabilir.

Görev belgesi nasıl alınır?

Görev belgesi alabilmek için İçişleri Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-gorev-belgesi-duzenlenmesi-genelgesi-gonderildi adresine gidilerek belge alınabildiği e-Devlet üzerinden de başvuru ile görev belgesi alınabilmektedir.

e-Başvuru veya manuel olarak doldurulan Ek-1 belgesi kapsamı nedir?

İşyeri veya firma tarafından imzalatılması zorunlu olan Ek-1 ve görev belgeleri kapsamında belge sahipleri kısıtlamaların olduğu ve sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde iş yerlerine gidebilmek için bu belgeyi kullanabilirler. Alınan belge iş yerine gidilen güzergah ve zamanla sınırlı olacaktır.

Görev belgesi, belge sahibinin işe gitmesi gerektiği günlerde yanında olmak zorunda ve yanında olmayan belge sahiplerine ceza uygulanacaktır. Ayrıca belge başvurusunda yanlış bilgi ibraz eden, görevi ve güzergahı işi ile bağlantılı olmayan belge sahiplerine de cezai işlem uygulanacaktır.

Ayrıca, tam kapanmada asgari memur ile çalışması gereken kurum ve kuruluşlar yönetici tarafından genelge de belirlenen Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi (Ek-2) kapsamında çalışılması gereken zaman çizelgesine göre düzenlenerek personele verilir ve belge sahibi personeller yasaklardan muaf olur.