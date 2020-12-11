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Google Trends 2020 en çok aranan yemek tarifleri belli oldu

Google ağzının tadını biliyor! En lezzetli yemek tarifleri, en çok aranan yemekler listesi google 'ın istatistiklerinde!

11 Aralık 2020 Cuma 00:25
Google Trends 2020 en çok aranan yemek tarifleri belli oldu
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Google da yapılan aramalar çoğunluğuna göre trend oluyor ve listelerde yerini alıyor. Covid-19 pandemi yasaklarıyla sokağa çıkamayanlar evde vaktini nasıl geçiyor diye merak edenlere google' ın trend aramalar için yaptığı listeler açıklayıcı olacak. 

Her yıl arama trendlerini yayınlayan google' ın bu sene başı çeken kategorisi şaşırtmadı. Yemek tarifi aramaları başta yer alırken Lahmacun dünya listesine girdi. Dünyada 5. sıraya yerleşen lahmacun oldukça sevilmişe benziyor.

HAmur işi yapımı en çok arananlar listesinde. Türk mutfağından ekmek, mantı, kalbura bastı, güllaç, pide, bazlama, aşure, çökertme kebabı en çok arananlar listesinde. Dünya mutfağından ise naan ekmeği, pizza, brioche var.

NEFİS YEMEK TARİFLERİ'NDEN DE ULAŞABİLECEĞİNİZ FRANSIZ MUTFAĞININ SEVİLEN EKMEĞİ BRİOCHİ TARİFİ

  • 1 paket yaş maya veya
  • 1 çorba kaşığı kuru maya
  • 4 buçuk su bardağı un
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 fincan süt (65 gram)
  • Yarım tatlı kaşığı tuz (4 gram)
  • 200 gram margarin ya da bir su bardağı sıvı yağ
  • 3 adet yumurta
  • 1 adet limon kabuğu rendesi

Üst malzemesi;

  • 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay kaşığı süt

Briyoş (Brioche ) 

  1. Mayısayı ılık süt içerisinde eritin, diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın ve orta sertlikte bir hamur elde edin.
  2. Üzerini örterek 30 dakika kabarmaya bırakın .
  3. Hamuru 2 dakika daha yoğurun ve 1/4 ve 3/4 olacak şekilde 2 parçaya ayırın .
  4. Her hamuru 24 eşit parçaya ayırın ve yuvarlayın .
  5. 10 dakika dinlendirin büyük parçalarını ortalarına bastırarak birer çukur açın bu çukurlara top şeklindeki küçük parçaları yerleştirin ve tepsiye dizin .
  6. 30 dakika mayalanması için bekletin üzerine yumurta sarısı ve sütü karıştırıp sürün ve Hindistan cevizi serpin .
  7. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin

6-7 Adet Lahmacun için,

Hamuru için

  •  330 gr beyaz ekmek unu (2 su bardağından biraz fazla)
  • 1 çay kaşığı instant maya (veya aktif kuru maya )
  • 1.5 çay kaşığı tuz
  • 200 ml ılık su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç malzemeler

  • 350  gr yağlı kıyma
  • 1 adet büyük kuru soğan
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1/2 (yarım) demet maydanoz
  • 2 adet domates
  • 1 adet dolmalık biber
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon

Lahmacun Tarifi 

  1. Unu bir kabın içine eliyoruz. Mayısa ve tuzu ekleyip harmanlıyoruz. Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz.Hepsini harmanlıyoruz. Tezgahı ve elimizi unlayıp elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz (10-15 dk) Kabımızın içini yağlayıp hamurumuzu kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar dinlendiriyoruz (30-45 dk)
  2. Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölüyoruz. (Benim yaptığım hamurdan yaklaşık 75 gr lık 6 parça çıktı)
  3. Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açıyoruz ( Yırtılmayacak şekilde, ne kadar ince açarsanız o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Çünkü pişerken hafif kabarıyorlar)
  4. Açtığımız hamurun içine, harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. (Kıymayı yayarken hamurda hafif boş alanlar kalabilir, kıymayı çok sıkıştırmayın)
  5. Fırının ızgara bölümünü açıyoruz maksimum sıcaklıkta.
  6. Teflon tavamızı ısıtıyoruz (ben krep tavası kullandım en büyük boyu)
  7. Lahmacunu içine koyup altı hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra ızgara bölümüne koyuyoruz.(Kapak hafif açık kalacak)
  8. Kenarları hafif kızarınca hemen çıkartıp ikiye katlayıp üstüne havlu örtüyoruz.

 

  • 125 gr margarin veya tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı irmik
  • 1 tane yumurta
  • 1 çay kaşığından az tuz
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Aldığı kadar un 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • 3-4 damla limon suyu

Kalburabastı Tarifi 

  1. Şerbeti için tencereye suyu ve şekeri koyup kaynatmaya başlayalım.
  2. Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edip 20 dakika daha kaynatalım ve soğumaya bırakalım.
  3. Bir kaba tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtayı koyup iyice karıştıralım.
  4. Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ilave edip karıştıralım.
  5. Sonra azar azar unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuralım.
  6. Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayalım.
  7. Hamuru rendenin ince tarafına koyup üzerine bastırarak açalım.
  8. Hamurun ortasına ceviz koyup daha sonra iki yandan kapatalım ve tepsiye aralıklı olarak dizelim.
  9. Önceden ısıtılmış 190° fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim.
  10. Sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökelim ve yarım saat şerbetini çektikten sonra süsleyip servis edebiliriz

     



Son Güncelleme: 11.12.2020 00:25
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Anahtar Kelimeler:
GoogleYemektarifleriLahmacun
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