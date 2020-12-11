Google Trends 2020 en çok aranan yemek tarifleri belli oldu

Google da yapılan aramalar çoğunluğuna göre trend oluyor ve listelerde yerini alıyor. Covid-19 pandemi yasaklarıyla sokağa çıkamayanlar evde vaktini nasıl geçiyor diye merak edenlere google' ın trend aramalar için yaptığı listeler açıklayıcı olacak.

Her yıl arama trendlerini yayınlayan google' ın bu sene başı çeken kategorisi şaşırtmadı. Yemek tarifi aramaları başta yer alırken Lahmacun dünya listesine girdi. Dünyada 5. sıraya yerleşen lahmacun oldukça sevilmişe benziyor.

HAmur işi yapımı en çok arananlar listesinde. Türk mutfağından ekmek, mantı, kalbura bastı, güllaç, pide, bazlama, aşure, çökertme kebabı en çok arananlar listesinde. Dünya mutfağından ise naan ekmeği, pizza, brioche var.

NEFİS YEMEK TARİFLERİ'NDEN DE ULAŞABİLECEĞİNİZ FRANSIZ MUTFAĞININ SEVİLEN EKMEĞİ BRİOCHİ TARİFİ

1 paket yaş maya veya

1 çorba kaşığı kuru maya

4 buçuk su bardağı un

1 çay bardağı şeker

1 fincan süt (65 gram)

Yarım tatlı kaşığı tuz (4 gram)

200 gram margarin ya da bir su bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

1 adet limon kabuğu rendesi

Üst malzemesi;

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi

1 adet yumurta

1 çay kaşığı süt

Briyoş (Brioche )

Mayısayı ılık süt içerisinde eritin, diğer malzemeleri ekleyerek karıştırın ve orta sertlikte bir hamur elde edin. Üzerini örterek 30 dakika kabarmaya bırakın . Hamuru 2 dakika daha yoğurun ve 1/4 ve 3/4 olacak şekilde 2 parçaya ayırın . Her hamuru 24 eşit parçaya ayırın ve yuvarlayın . 10 dakika dinlendirin büyük parçalarını ortalarına bastırarak birer çukur açın bu çukurlara top şeklindeki küçük parçaları yerleştirin ve tepsiye dizin . 30 dakika mayalanması için bekletin üzerine yumurta sarısı ve sütü karıştırıp sürün ve Hindistan cevizi serpin . 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin

6-7 Adet Lahmacun için,

Hamuru için

330 gr beyaz ekmek unu (2 su bardağından biraz fazla)

1 çay kaşığı instant maya (veya aktif kuru maya )

1.5 çay kaşığı tuz

200 ml ılık su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç malzemeler

350 gr yağlı kıyma

1 adet büyük kuru soğan

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) demet maydanoz

2 adet domates

1 adet dolmalık biber

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Lahmacun Tarifi

Unu bir kabın içine eliyoruz. Mayısa ve tuzu ekleyip harmanlıyoruz. Ilık suyun içine zeytinyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz.Hepsini harmanlıyoruz. Tezgahı ve elimizi unlayıp elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz (10-15 dk) Kabımızın içini yağlayıp hamurumuzu kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar dinlendiriyoruz (30-45 dk) Hamuru unlanmış tezgaha alıp eşit parçalara bölüyoruz. (Benim yaptığım hamurdan yaklaşık 75 gr lık 6 parça çıktı) Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açıyoruz ( Yırtılmayacak şekilde, ne kadar ince açarsanız o kadar iyi sonuç alıyorsunuz. Çünkü pişerken hafif kabarıyorlar) Açtığımız hamurun içine, harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. (Kıymayı yayarken hamurda hafif boş alanlar kalabilir, kıymayı çok sıkıştırmayın) Fırının ızgara bölümünü açıyoruz maksimum sıcaklıkta. Teflon tavamızı ısıtıyoruz (ben krep tavası kullandım en büyük boyu) Lahmacunu içine koyup altı hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Sonra ızgara bölümüne koyuyoruz.(Kapak hafif açık kalacak) Kenarları hafif kızarınca hemen çıkartıp ikiye katlayıp üstüne havlu örtüyoruz.

125 gr margarin veya tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 tane yumurta

1 çay kaşığından az tuz

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Kalburabastı Tarifi