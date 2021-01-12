Gönüllü askerlik nedir? Gönüllü askerlik nasıl yapılır? Gönüllü askerlik başvuru şartları 2021

Gönüllü askerlik başvurusu

Ülkemizdeki durum nedeniyle zorunlu askerliğe katılmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bildiğiniz gibi Türk askerleri zeytindalı hareketi kapsamında Afrin’e operasyon başlatmış olması bu artışın en büyük nedeni oldu. Binlerce vatandaş gönüllü asker olabilmek için ne yapacaklarını araştırmaya başladı. Türkiye dört bir yandan FETÖ, PKK ve IŞİD ile savaşırken dışarıda da PYD ile mücadele ediyor. Aslında, PYD adlı terör örgütü ABD'nin desteklediği bir örgüttür. Açıkça PYD ile savaşıyor olsak da aslında Amerika Birleşik Devletleri ile savaşıyoruz. Tıpkı bizim Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılarla savaş içerisinde olmuş olsak da İngilizlerle savaştığımız gibi.

Gönüllü askerlik dilekçesi

Gönüllü askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Gönüllü askerlik hizmeti, Türkiye'yi bölmek isteyen örgütlere karşı savaşmak isteyenler oluşturmaktadır. Türk milletinin ne kadar askerliğe önem verdiği de burada ortaya çıkmaktadır. Vatan savunmasını gerçekleştirerek ülkesinin korumak isteyen binlerce vatan evladı gönüllü asker olmak için yollar aramaktadır. Aslında gönüllü askerlik olayı tamamen sembolik bir olaydır. Gönüllü askerlik olayı kişinin safını belli etmesi demektedir. Ancak savaş halinde gönüllü askerlik başvuruları kabul edilmektedir. Bu durumda şu an için geçerli değildir

Sanılanın aksine gönüllü askerlik hizmeti yoktur. Yani anayasamız ve askeri hukukumuz henüz böyle bir sistem kurmadı. Halkın bakış açısından, askerlik hizmetini yerine getirmek için gönüllü olan bir kişinin dilekçesini kabul etmek tamamen sembolik bir olaydır. Aslında bu sizin tarafınızı gösteriyor. Başka bir deyişle, hiç kimse askere alınmak için gönüllü askerlik dilekçeleri kabul edilmez. Gönüllü askerlik için başvuru şartı da bulunmamaktadır.