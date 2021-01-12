İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Gönüllü askerlik nedir? Gönüllü askerlik nasıl yapılır? Gönüllü askerlik başvuru şartları 2021

Gönüllü asker olmak için aranan şartlar nelerdir? Gönüllü askerlik başvuruları ne zaman? Gönüllü asker olabilmek için başvurular nereye yapılmaktadır? Gibi sorular vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

12 Ocak 2021 Salı 18:27
Gönüllü askerlik nedir? Gönüllü askerlik nasıl yapılır? Gönüllü askerlik başvuru şartları 2021
Takip Et:

Gönüllü askerlik başvurusu

Ülkemizdeki durum nedeniyle zorunlu askerliğe katılmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bildiğiniz gibi Türk askerleri zeytindalı hareketi kapsamında Afrin’e operasyon başlatmış olması bu artışın en büyük nedeni oldu. Binlerce vatandaş gönüllü asker olabilmek için ne yapacaklarını araştırmaya başladı. Türkiye dört bir yandan FETÖ, PKK ve IŞİD ile savaşırken dışarıda da PYD ile mücadele ediyor. Aslında, PYD adlı terör örgütü ABD'nin desteklediği bir örgüttür. Açıkça PYD ile savaşıyor olsak da aslında Amerika Birleşik Devletleri ile savaşıyoruz. Tıpkı bizim Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılarla savaş içerisinde olmuş olsak da İngilizlerle savaştığımız gibi.

Gönüllü askerlik dilekçesi

Gönüllü askerlik hizmeti, Türkiye'yi bölmek isteyen örgütlere karşı savaşmak isteyenler oluşturmaktadır. Türk milletinin ne kadar askerliğe önem verdiği de burada ortaya çıkmaktadır. Vatan savunmasını gerçekleştirerek ülkesinin korumak isteyen binlerce vatan evladı gönüllü asker olmak için yollar aramaktadır. Aslında gönüllü askerlik olayı tamamen sembolik bir olaydır. Gönüllü askerlik olayı kişinin safını belli etmesi demektedir. Ancak savaş halinde gönüllü askerlik başvuruları kabul edilmektedir. Bu durumda şu an için geçerli değildir

Gönüllü askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Sanılanın aksine gönüllü askerlik hizmeti yoktur. Yani anayasamız ve askeri hukukumuz henüz böyle bir sistem kurmadı. Halkın bakış açısından, askerlik hizmetini yerine getirmek için gönüllü olan bir kişinin dilekçesini kabul etmek tamamen sembolik bir olaydır. Aslında bu sizin tarafınızı gösteriyor. Başka bir deyişle, hiç kimse askere alınmak için gönüllü askerlik dilekçeleri kabul edilmez. Gönüllü askerlik için başvuru şartı da bulunmamaktadır.



Son Güncelleme: 12.01.2021 18:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GönüllüAskerlikBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketler hafta sonu kaça kadar açık? Bim, Şok, A101 mesai saatleri
Marketler hafta sonu kaça kadar açık? Bim, Şok, A101 mesai saatleri
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
Çorum'da freni tutmayan kamyon önüne çıkan otomobili biçti!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavga 2 kuzenin ölümüne neden oldu!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Tasmasından kurtulan Pitbull cinsi köpek dehşet saçtı!
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak! Otomobilinin lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'si çalındı
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!
İstanbul'da TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza!

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Masumlar Apartmanı dizisi nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizi çekim seti hangi ilde?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Leyla Feray kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar (Pelin Akil) kimdir?
Menajerimi Ara dizisinin Emir'i Burak Tozkoparan'ın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı Hasibe karakterini kim canlandırıyor? Açelya Devrim Yılhan kimdir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen karakteri kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ne? Çağlar Çorumlu oynadığı diziler
Adıyaman'da askerlik nasıldır?
MasterChef yarışmacı Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir hakkında bilgiler
IMEI'lerin e-Devlet üzerinden sorgulanması zorunlu hale getiriliyor! Cezai işlem uygulanacağı açıklandı!
Yeni sezonda başlayacak diziler belli oluyor! İşte tv kanallarının yeni sezon dizileri
Maria ile Mustafa dizisi nerede çekiliyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem diziye geri dönüyor mu? Deniz Çakır yeniden EDHo kadrosunda!
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 fitre bedeli ne kadar olacak?
Baraj dizisindeki Meryem karakteri kimdir?
Sex and the City ne zaman yayınlanacak? Sex and the City yeni dizi kadrosunda kimler olacak, dizi ismi ne olacak?
Ebru Baki kimdir, sevgilisi kim veya evli mi? Ebru Baki nereli?
Edirne askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.