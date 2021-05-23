Gondolda ki yaralanma işletmeciye 1500 TL ceza getirdi!

İskenderun’da yaşamakta olan Funda K., 12 Şubat 2019 tarihinde yeğenleri ve eşiyle birlikte İskenderun sahilinde ki lunaparka gidip gondola bindiler. İddialara göre gondol güvenlik kolu kapalı olmadan çalıştırılmaya başlayınca Funda K., yaralandı. Olayın bildirilmesiyle bölgeye intikal eden ambulansla birlikte hastaneye kaldırılan Funda K., olayı kolunda kırık ve çıkıkla atlattı. Ardından Emniyet merkezine gidip işletmeden şikayetçi olan Funda K., verdiği ifadede, “Bağırma ve seslenmelerimden sonra görevlilerden hiç kimse gondolu durdurmadı. Kolumu oynatmakta çok zorlanıyorum. Orada güvenlik tedbirleri yoktu” dedi.

“Güvenlik tedbirlerinin olduğunu söyledi”

“Kasıtlı suç olmadığı”

Funda K.’nın şikayetiyle birlikte gondolun işletme hakkını elinde bulunduran Mehmet E. Hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İfadesi alınan Mehmet E., parkta güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğunu, Funda K.’nın düşmesinin sebebinin işletmenin hatası olmadığını, şahısın dengesini kaybedip düştüğünü öne sürdü

Davada, 8 Nisan tarihinde sanık kişisinin taksir durumunda bir kişinin yaralanmasına sebep olması gerekçesiyle Mehmet E.’nin, 1500 TL para cezası ödemesine karar verildi. Taraflara iletilen gerekçeli kararda, “Olay zamanında sanık Mehmet E.’nin işlettiği lunaparkta katılanın bindiği gondol’da düşüp yaralandığı, sanığın gondol hareket ederken, katılanın savrulduğu anda derhal olaya müdahale etmesi gerekirken bu hususların gerekli sevk, idare ve organizasyonu sağlayamadığı anlaşıldığı için sanık Mehmet E.’nin olayda yarı kusurlu olup, olay düzeyinde sanığın mağdurun maddi zararını gidermiş olmasıyla sanığın yarı kusurla bir kişinin yaralanmasına sebep olduğu kanaatine varılmıştır” kararı verildi.